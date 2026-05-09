09 мая 2026 в 13:26

Сенатор назвал фильмы о войне, которые стоит посмотреть каждому школьнику

Сенатор Волошин: каждому школьнику стоит посмотреть фильм «Летят журавли»

Кадр из фильма «Летят журавли» Кадр из фильма «Летят журавли» Фото: Global Look Press
Каждому школьнику и студенту стоит посмотреть фильм «Летят журавли» и другие кинокартины о войне, заявил NEWS.ru cенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин в рамках старта просветительской молодежной экспедиции «Код непокоренных — 2026». Он также отметил, что военное кино нужно смотреть не ради галочки к памятной дате.

Стоит посмотреть «Летят журавли», где война проходит через судьбу любви и утраты, «Балладу о солдате» с ее тихим разговором о солдатской доброте, «Судьбу человека» по Шолохову, «А зори здесь тихие» о мужестве девушек зенитчиц, «Офицеров» с формулой служения Родине, «Белорусский вокзал» о фронтовом братстве после войны. Отдельное место занимает киноэпопея «Освобождение», которая показывает масштаб решающих сражений и путь к Берлину. К этому ряду нужно добавить «Батальоны просят огня», «Горячий снег», «Аты-баты, шли солдаты» и «Иди и смотри». Эти картины не стареют, потому что говорят о выборе, долге, дружбе, памяти и внутренней силе народа, ― сказал Волошин.

Сенатор подчеркнул, что сильная картина помогает увидеть человека внутри большой истории, услышать фронтовую тишину, почувствовать цену приказа, письма, ожидания и возвращения домой. Поэтому в разговорах о Победе в семье и школе должны звучать названия, которые давно стали частью общей памяти, добавил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российскую молодежь необходимо познакомить с классикой отечественного кино. Он также отметил, что за последние годы сделано многое для развития киноиндустрии.

Софья Якимова
