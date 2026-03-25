Путин поставил задачу по просвещению российской молодежи

Российскую молодежь необходимо познакомить с классикой отечественного кино, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе открытия заседания по культуре. Он также отметил, что за последние годы сделано многое для развития российской киноиндустрии, передает пресс-служба Кремля.

Необходимо обеспечить знакомство, прежде всего, нашей молодежи и с более ранними, лучшими образцами отечественного кино, и с его давней славной историей, — сказал он.

Ранее Путин провел в Кремле торжественную церемонию награждения молодых деятелей искусства и авторов проектов для детей. Глава государства отметил их достижения и подчеркнул, что работа лауреатов утверждает лучшие качества отечественной культуры: неравнодушие, стремление к справедливости и безграничную любовь к Родине.

Также президент заявил, что дети — это главные граждане страны. В своем выступлении он объявил о присуждении премии «Детскому радио». Глава государства отметил, что передача прививает детям интерес к истории и книгам.