Путин назвал самых важных граждан России

Дети — это самые важные граждане для страны, заявил президент России Владимир Путин. В своем выступлении, которое транслирует пресс-служба Кремля, он также объявил о присуждении премии «Детскому радио».

Радиоканал («Детское радио». — NEWS.ru) не просто радует, <...> но и воспитывает детскую аудиторию, прививает интерес к истории, книгам, творчеству. Наконец, его просто любят и с удовольствием слушают наши самые юные и самые важные для нас граждане: мальчишки и девчонки, — отметил Путин.

Ранее президент провел в Кремле торжественную церемонию награждения молодых деятелей искусства и авторов проектов для детей. Глава государства отметил их достижения и подчеркнул, что работа лауреатов утверждает лучшие качества отечественной культуры: неравнодушие, стремление к справедливости и безграничную любовь к Родине.

До этого Путин присвоил пяти россиянкам почетное звание «Мать-героиня», соответствующий указ был опубликован в пятницу, 20 марта. В документе отмечается, что звание присваивается за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.