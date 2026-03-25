Путин поблагодарил деятелей культуры за вклад в будущее России

Президент России Владимир Путин провел в Кремле торжественную церемонию награждения молодых деятелей искусства и авторов проектов для детей. Глава государства отметил их достижения и подчеркнул, что работа лауреатов утверждает лучшие качества отечественной культуры: неравнодушие, стремление к справедливости и безграничную любовь к Родине, передает пресс-служба Кремля.

Нет сомнений в том, что вас ждет большое творческое будущее. <...> Ваш успех, дорогие друзья, — это, безусловно, вклад в будущее России, — резюмировал Путин.

Вручение премий традиционно приурочили ко Дню работника культуры. Президент поблагодарил участников за их талант и гражданскую ответственность, которые помогают воспитывать новые поколения россиян. Особое внимание российский лидер уделил значимости достижений награжденных для долгосрочного развития государства и общества.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды столичным деятелям культуры и искусства, среди которых был композитор Александр Зацепин. 100-летний юбиляр получил знак отличия «За безупречную службу городу Москве». Собянин также вручил награды 40 музыкантам и артистам.