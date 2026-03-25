25 марта 2026 в 19:34

Путин поблагодарил деятелей культуры за вклад в будущее России

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин провел в Кремле торжественную церемонию награждения молодых деятелей искусства и авторов проектов для детей. Глава государства отметил их достижения и подчеркнул, что работа лауреатов утверждает лучшие качества отечественной культуры: неравнодушие, стремление к справедливости и безграничную любовь к Родине, передает пресс-служба Кремля.

Нет сомнений в том, что вас ждет большое творческое будущее. <...> Ваш успех, дорогие друзья, — это, безусловно, вклад в будущее России, — резюмировал Путин.

Вручение премий традиционно приурочили ко Дню работника культуры. Президент поблагодарил участников за их талант и гражданскую ответственность, которые помогают воспитывать новые поколения россиян. Особое внимание российский лидер уделил значимости достижений награжденных для долгосрочного развития государства и общества.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды столичным деятелям культуры и искусства, среди которых был композитор Александр Зацепин. 100-летний юбиляр получил знак отличия «За безупречную службу городу Москве». Собянин также вручил награды 40 музыкантам и артистам.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самойленко заявил, что Ефремов не растерял талант после заточения в ИК-4
Что известно о приказе Зеленского насчет мобилизации на Украине
В Госдуме объяснили, как беспилотники ВСУ оказались в Прибалтике
Трамп не «вывозит Иран», кем мигранты работают за 300 тысяч: что дальше
В США заявили об «огромных ресурсах», потраченных на Украину
Песков раскрыл, что будет с ограничениями для должности омбудсмена
«Прекрасны»: художник-постановщик Купер о Ефремове и Михалковой
Борт «России» приземлился в Нью-Йорке на фоне сообщений о визите депутатов
Путин поблагодарил деятелей культуры за вклад в будущее России
Путин предложит Москальковой новую должность
«Не ожидал»: экс-защитник сборной СССР о попадании на Аллею славы ЦСКА
Путин наградил молодых звезд культуры
Тихий интерьер: почему мы устаем от визуального шума
Еще четыре вражеских БПЛА пытались долететь до Москвы
Шойгу назвал неочевидную причину потока беженцев с Ближнего Востока
Самого улыбчивого блогера России оштрафовали за нарушение ПДД
Один умер, второй отравился: что с рехабом, где лечились Гуф и Паша Техник
Вскрылся неожиданный факт о здоровье умершего режиссера Котрелева
Генсек ООН забил тревогу из-за состояния войны на Ближнем Востоке
На Западе узнали, на каком мировом рынке доминирует Россия
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

