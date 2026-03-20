Путин удостоил пятерых россиянок почетного звания

Президент России Владимир Путин присвоил пяти россиянкам почетное звание «Мать-Героиня», соответствующий указ был опубликован в пятницу, 20 марта, на официальном портале правовых актов. В документе отмечается, что звание присваивается за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.

Среди награжденных — Елена Голикова и Александра Заикина из Москвы. В список также вошли Ольга Курепова из Рязанской области, Елена Хрущева из Кемеровской области и Ольга Шаповал из Новосибирской области.

Ранее Путин присвоил звание «Мать-героиня» жительнице Ингушетии Марем Боковой. Глава государства отметил ее заслуги в воспитании подрастающего поколения и укреплении института семьи.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что россиянки, которые имеют звание «Мать-героиня», получат 76,5 тыс. рублей. Он отметил, что в целом с 1 февраля государство проиндексировало более 40 социальных выплат. А комитет Государственной думы по развитию гражданского общества прежде выступил с инициативой по кардинальному изменению системы поддержки многодетных семей.