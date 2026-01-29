Стало известно, какую выплату получат матери-героини в России

Россиянки, которые получили звание «Мать-героиня», получат 76,5 тыс. рублей, заявил на заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он отметил, что в целом с 1 февраля государство проиндексирует более 40 социальных выплат.

Выплата женщинам, которые удостоены звания «Мать-героиня», [будет равняться] 76,5 тысяч [рублей], — сказал Мишустин.

Ранее президент РФ Владимир Путин присвоил почетное звание «Мать-героиня» двум женщинам из регионов России. Высокого звания удостоены Сима Каркусова из Северной Осетии и Мисиди Шамхалова из Дагестана. В указе главы государства был отмечен их значительный вклад в укрепление института семьи и достойное воспитание детей.

В конце ноября 2025 года Госдума приняла в окончательном чтении закон, устанавливающий социальные гарантии для женщин, удостоенных звания «Мать-героиня». Законопроект направлен на поддержку женщин, родивших и воспитавших 10 и более детей. Теперь это звание приравнено по статусу к «Герою России» и «Герою Труда».