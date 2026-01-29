Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 15:24

Стало известно, какую выплату получат матери-героини в России

Мишустин: матери-героини получат 76,5 тыс. рублей

Читайте нас в Дзен

Россиянки, которые получили звание «Мать-героиня», получат 76,5 тыс. рублей, заявил на заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он отметил, что в целом с 1 февраля государство проиндексирует более 40 социальных выплат.

Выплата женщинам, которые удостоены звания «Мать-героиня», [будет равняться] 76,5 тысяч [рублей], — сказал Мишустин.

Ранее президент РФ Владимир Путин присвоил почетное звание «Мать-героиня» двум женщинам из регионов России. Высокого звания удостоены Сима Каркусова из Северной Осетии и Мисиди Шамхалова из Дагестана. В указе главы государства был отмечен их значительный вклад в укрепление института семьи и достойное воспитание детей.

В конце ноября 2025 года Госдума приняла в окончательном чтении закон, устанавливающий социальные гарантии для женщин, удостоенных звания «Мать-героиня». Законопроект направлен на поддержку женщин, родивших и воспитавших 10 и более детей. Теперь это звание приравнено по статусу к «Герою России» и «Герою Труда».

Россия
Михаил Мишустин
выплаты
индексации
матери
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Мы очень надеялись»: в Екатеринбурге отменили концерт скандального комика
Жена Бруклина Бекхэма может получать от отца по миллиону долларов в месяц
Депутат предложил способ снизить число аварий на дорогах
Песков назвал единственное место, где возможны переговоры с Зеленским
Стало известно, сколько миллиардов похитили мошенники у россиян в 2025 году
В ГД отреагировали на иск Киргизии к России из-за медобслуживания мигрантов
В США раскрыли главную угрозу своим ВМС в Персидском заливе
«Перемирие Шредингера»: Россия прекратила удары по энергетике Украины?
Названы тревожные последствия в случае отказа Трампа от роли миротворца
Реакция россиянина на приговор суда за финансирование ВСУ попала на видео
Громкий стон на корте стоил Соболенко очка
«Куда делись-то все?»: Лавров повторил журналистам прошлогоднюю шутку
В Госдуме назвали причину массированных ударов по энергетике Украины
Зеленского предупредили о кризисе власти на Украине
У объявленного в розыск экс-чиновника конфисковали 372 объекта недвижимости
ВС РФ начали новое наступление: стартовала подготовка к штурму Киева?
В ЕС зарегистрировали гражданскую инициативу по торговле с Россией
Экс-вице-президента Олимпийского комитета заочно арестовали
Стало известно, какую выплату получат матери-героини в России
Мишустин объявил об увеличении более 40 соцвыплат
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.