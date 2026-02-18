Зимняя Олимпиада — 2026
«Москва слезам не верит», пост об СВО, театр: как живет Анна Невская

Анна Невская Анна Невская Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Анна Невская продолжает творческую деятельность. Что известно о ее личной жизни и новых проектах?

Чем известна Невская

Анна Невская родилась 4 февраля 1977 года в Великом Новгороде. Окончив школу, она поступила на факультет иностранных языков педагогического института в Великом Новгороде, однако спустя два года решила, что хочет быть актрисой, и стала студенткой РАТИ.

Невская снималась в лентах «Джокер», «Восьмидесятые», «Склифосовский», «Круговорот», «Звоните Ди Каприо!», «Дылды», «Майор Гром. Чумной Доктор», «Клиника счастья», «Актрисы», «Постучись в мою дверь в Москве» и других.

Известность артистке принесла роль Дарьи Пироговой в юмористическом сериале «Кто в доме хозяин?».

«Попробовалась на роль бизнесвумен Дарьи Пироговой, но ответа не дождалась. Мне позвонили, когда я была на гастролях, и сказали, что нужно приехать и вновь пройти пробы с Андреем Носковым. Меня утвердили, и это была очень большая удача. Первые же гонорары потратила на шмотки. Пошла в недорогой магазин, сейчас его уже и не существует, и накупила там одежды от носков до пальто», — вспоминала Невская.

Всего в ее фильмографии на данный момент более 60 работ.

Анна Невская Анна Невская Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Что известно о личной жизни Невской

Анна Невская замужем за коллегой и бизнесменом Дмитрием Клепацким с 2013 года, с которым познакомилась на съемках картины «Джокер».

«Мне кажется, если люди хотят быть вместе, они все преодолеют. Ну и, конечно, всегда на пользу парам идет наличие общих интересов: у нас с Дмитрием как раз они есть — мы люди одной профессии, всегда с удовольствием обсуждаем съемки друг друга, вновь вышедшие картины. Плюс — обожаем путешествовать вместе. Ну и вишенка на торте — мы умеем смешить друг друга, у нас одинаковое чувство юмора, нас веселят одни и те же вещи», — рассказывала она.

Детей у пары нет.

Что Невская говорила о спецоперации

В марте 2022 года Анна Невская опубликовала в соцсетях пост, посвященный происходящим событиям. При этом четко свое мнение по поводу спецоперации она не высказала.

«Я вижу океан боли и страха. Любое слово сейчас может оказаться последней каплей. Сейчас особенно важно слушать свое сердце, наполнять его любящей добротой, проявлять заботу о ближних, помогать и беречь друг друга. Врут все. От страха. От беспомощности. Не дайте страху стать главным. Только доброта способна наполнять мир, а не уничтожать его. Опору можно найти только внутри себя и в благонамеренных действиях, которые могут помочь реальным людям. Чтобы сохранять душевный баланс, присмотритесь к практикам йоги, медитациям и дыхательным практикам», — высказалась актриса.

Анна Невская и ее супруг Дмитрий Клепацкий Анна Невская и ее супруг Дмитрий Клепацкий Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Чем сейчас занимается Невская

Анна Невская продолжает творческую деятельность. Она задействована в постановках «Мужчина с доставкой на дом» и «Пленные духи».

В 2025 году также вышли картины «Рейс 314», «Беги», «Москва слезам не верит. Все только начинается», «Остаться друзьями» и «Универ. Молодые» с ее участием.

