Украина, трое детей, влюбленность в Машкова: как живет Ольга Ломоносова

Актриса Ольга Ломоносова активно снимается в кино и играет в театре. В каких проектах она задействована сейчас, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Ломоносова

Ольга Ломоносова родилась 18 мая 1978 года в Донецке. В 1986 году ее семья переехала в Киев, где будущая актриса поступила в школу олимпийского резерва Альбины Дерюгиной и стала кандидатом в мастера спорта.

В 1997 году Ломоносова поступила в Киевское хореографическое училище. На последнем курсе ей предложили уехать на стажировку в Германию, но поездка отменилась из-за того, что она влюбилась в народного артиста России Владимира Машкова и переехала в Москву, где ее приняли в труппу «Имперский русский балет». Однако во время одной из репетиций она получила травму, из-за чего отказалась от карьеры балерины.

В 2003 году Ломоносова окончила Театральный институт им. Щукина. Артистка снималась в картинах «Дети Арбата», «Не родись красивой», «Тартюф», «А зори здесь тихие…», «Горная болезнь», «Все как у людей», «Музыка времени», «Многогранники» и других.

Всего в ее фильмографии более 80 работ.

Ольга Ломоносова в спектакле «Сирано де Бержерак» Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Что известно о личной жизни Ломоносовой

Первым мужем Ольги Ломоносовой был продюсер Евгений Ряшенцев, с которым она узаконила отношения ради прописки в Москве.

Троих детей артистка родила от режиссера Павла Сафонова. Они до сих пор вместе, но так и не поженились.

«Паша мне и так муж, без всяких штампов. Я не считаю обязательным ставить государство в известность, кто кем кому является. Дети носят Пашину фамилию, и по общечеловеческим законам мы — супруги. Как-то так у нас не сложилось со свадьбой, не поженились. Может, все впереди, кто знает», — комментировала она «Леди Mail».

Что Ломоносова говорила о спецоперации

После начала спецоперации Ольга Ломоносова признавалась, что не понимает, кто прав, а кто виноват в сложившейся ситуации.

«По большей части эту тему я обсуждаю с мамой, поскольку она из Киева и у нее там осталось много друзей. Я стараюсь в это все не внедряться. Я совершенно не понимаю, кто прав, а кто виноват. Вообще не понимаю», — говорила она.

На Украине у Ломоносовой остались родственники.

«Моя двоюродная сестра живет в Киеве вместе со своей мамой. Мой брат в Донецке работает. А его семью — жену с маленькой дочкой — вывезли в Ростов. Мы с семьей разделены: и в Киев не доехать, никто меня туда и не пустит. В общем, больно, сложно — будто порезали на кусочки», — добавила актриса.

Ольга Ломоносова с супругом Павлом Сафоновым Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Чем сейчас занимается Ломоносова

Ольга Ломоносова продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектаклях «Месяц в деревне», «Чайка 73458», «Иллюзия счастья» и «Загадочные вариации».

В 2025 году актриса снялась в картинах «Свои», «Аллигатор», «Оперативная память» и «Северный полюс». В скором времени также можно будет увидеть проекты «Берлин'23», «Ничего особенного» и «Самый длинный день» с ее участием.

