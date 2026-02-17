Желание уйти в монастырь, мечты о детях, Пугачева: как живет Вика Цыганова

Певица и актриса театра Вика Цыганова в последние годы активно выступает против уехавших из России артистов. Что известно о ее карьере, личной жизни и политической позиции?

Чем известна Цыганова

Виктория Цыганова (девичья фамилия — Жукова) родилась 28 октября 1963 года в городе Хабаровске, окончила Дальневосточный государственный институт искусств по специальности «Актриса театра и кино».

В 1988 году она стала солисткой группы «Море», спустя два года начала выступать сольно под именем Вика Цыганова. За годы карьеры артистка записала десятки песен, наиболее известные из которых «Гуляй, душа», «Русская водка», «Приходите в мой дом», «Калина красная», «Не плачь, душа» и другие.

Что известно о личной жизни Цыгановой

Вика Цыганова более 25 лет состоит в браке с продюсером и поэтом-песенником Вадимом Цыгановым. Детей у супругов нет.

Исполнительница признавалась, что всегда мечтала иметь много детей. По ее словам, недоброжелатели иногда пытаются напомнить ей и ее мужу о бездетности, однако они не реагируют на эти провокации.

«Я в детях растворяюсь моментально. <…> Я очень хотела детей, потому что у бабушки была большая семья. Я хотела еще больше, 10 детей родить. Но я понимаю, что у меня свой путь», — рассказала она.

Что известно о политической позиции Цыгановой

Вика Цыганова известна своей патриотической позицией: в 2014 году она поддержала присоединение Крыма к России, в 2022 году — спецоперацию. Она выступает с концертами в Донбассе, оказывает помощь военным в зоне СВО.

«Мы продали дом и большую часть денег — около шести миллионов — уже потратили на Донбасс. Покупали машины, автобусы, бронежилеты», — делилась она в интервью Алене Жигаловой.

Как Цыганова отзывается о Пугачевой

Вика Цыганова регулярно критикует поведение и заявления народной артистки СССР Аллы Пугачевой с момента ее отъезда из России в 2022 году. По мнению исполнительницы, Примадонна является «главным врагом народа и предателем Родины».

Цыганова на фоне появившихся в январе слухов о возвращении Пугачевой на сцену выступила против ее приезда в РФ.

«Пошел прогрев возвращения Пугачевой. <…> Дала понять, что не против повыступать в России, и сидит ждет, будут ли „рабы и холопы“ возмущаться или уже „все забыли и простили“. <…> Возвращение таких персон — это полный крах морали. Умерла так умерла», — заявила певица.

Чем сейчас занимается Цыганова

Вика Цыганова в 62 года продолжает творческую деятельность. Она выступает с концертами в Москве, помогает жителям Донбасса и военнослужащим.

Летом прошлого года артистка в интервью NEWS.ru заявила об усталости от греховного мира и желании уйти в монастырь.

«[Есть желание] уйти от мира, который угнетает своими грехами. Я на это уже лет 50 настроена. Думаю, что когда-нибудь приду. Думаю, что если появится [решение уйти в монастырь], то я вам об этом не расскажу», — сказала она.

