17 февраля 2026 в 20:01

Защита Богомолова, проблемы со здоровьем, театр: как живет Александр Збруев

Александр Збруев Александр Збруев Фото: Дмитрий Белицкий/АГН «Москва»
Народный артист РСФСР Александр Збруев вернулся на сцену после госпитализации. Что известно о карьере, личной жизни и состоянии здоровья актера?

Чем известен Збруев

Александр Збруев родился 31 марта 1938 года в Москве, окончил театральное училище имени Щукина. В 1961 году он был принят на службу в театр «Ленком», где служит по настоящее время.

Актер дебютировал в кино в 1958 году в фильме «Ветер». Первую известность ему принесла роль Димки Денисова в фильме «Мой младший брат», широкую популярность — съемки в картине «Большая перемена». Также актер снимался в фильмах «Два билета на дневной сеанс», «Романс о влюбленных», «Батальоны просят огня», «Бедная Саша», «Северное сияние», «Содержанки» и других. На настоящий момент в его фильмографии более 80 работ.

Что известно о личной жизни Збруева

Первый раз Александр Збруев женился на заслуженной артистке России Валентине Малявиной. Их брак продлился с 1959 по 1963 год.

Второй избранницей актера стала народная артистка РСФСР Людмила Савельева. Они поженились в 1967 году и живут вместе по сей день. У них есть дочь Наталья. По данным СМИ, однажды она получила травму головы, после которой у нее начались психические расстройства. Однако сам артист утверждал, что здоровье наследницы ухудшилось из-за несчастной любви.

У Збруева также есть внебрачная дочь Татьяна от актрисы Елены Шаниной. Она родилась, когда актер уже был женат на Савельевой. Девушка носит фамилию отца и является актрисой «Ленкома».

Что известно о политической позиции Збруева

Александр Збруев около 20 лет назад в интервью заявил, что не понимает значения слова «патриот».

«Патриотом чего я должен быть? Страны, в которой я живу? Березки этой?! Своего двора, своей улицы?! Патриотом России?! Но Россия так часто предавала, что у меня и любви к ней просто не осталось», — говорил он.

Александр Збруев Александр Збруев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2024 году актер в беседе с NEWS.ru объяснил свои высказывания и заверил, что «любит Москву».

«Это смешно, во-первых, я сказал это не 20 лет назад, а даже больше. И дело в том, что я абсолютно городской житель, очень люблю Москву. Я — Арбат, арбатский житель. Родился в доме Грауэрмана, там ходили моя мать, мой отец, мои голуби, мои пацаны, друзья. Как еще я могу относиться? Конечно, я люблю Москву», — уточнил он.

Проведение спецоперации актер не комментировал.

Что известно о состоянии здоровья Збруева

В сентябре прошлого года Александр Збруев не смог участвовать в постановке «Вишневый сад». Telegram-канал Mash писал, что артисту стало плохо в театре перед выходом на сцену. По данным источника, он жаловался на слабость и головокружение.

«Да, поднялось давление. В моем возрасте это бывает — ничего такого здесь нет», — прокомментировал позднее артист.

9 октября актера госпитализировали в НИИ Склифосовского. Он не стал раскрывать подробности своего состояния. 27 октября президент театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер сообщил о выписке Збруева и заверил, что тот находится в «замечательной форме».

В декабре Збруев вернулся к работе в театре.

Чем сейчас занимается Збруев

Александр Збруев в 87 лет продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановках театра «Ленком» «Вишневый сад», «Женитьба» и «Ва-Банк». В кино артист не снимается с 2019 года.

Александр Збруев Александр Збруев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В феврале Збруев встал на защиту заслуженного деятеля искусств Константина Богомолова, который отказался от назначения на должность временно исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Збруев назван Богомолова талантливым и образованным человеком. Актер отметил, что люди, которые выступили против режиссера, просто с ним не работали.

