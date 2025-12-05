Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 декабря 2025 в 00:15

Стало известно, когда Збруев появится на сцене «Ленкома»

Актер Александр Збруев сыграет в новом спектакле «Ленкома» 12–13 декабря

Александр Збруев Александр Збруев Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Народный артист РФ 87-летний Александр Збруев выйдет на сцену 12 или 13 декабря, пишет ТАСС. Легенда «Ленкома» возобновил работу после вынужденной паузы, вызванной проблемами со здоровьем, и готовится к премьере.

Актер подтвердил свое возвращение, сообщив, что уже давно вышел из больницы и активно репетирует. Он задействован в масштабной новой работе театра — постановке Владимира Панкова «Репетиция оркестра». Премьерные показы зрители смогут увидеть уже в середине декабря.

Сейчас занят в новой постановке нашего худрука Владимира Панкова, на сцену выйду 12 или 13 декабря. В ней заняты 80 артистов, и у меня есть что сказать, — отметил Збруев.

Ранее заслуженный деятель искусств России Марк Варшавер заявил, что Збруева выписали из больницы. Он отметил, что состояние артиста замечательное. Сообщения об экстренной госпитализации Збруева из-за болей в животе появились в октябре. Приехавшие врачи забрали артиста в больницу со спазмами в кишечнике. За месяц до этого артист не смог выйти на сцену в «Ленкоме» — ему стало плохо перед юбилейной постановкой «Вишневого сада», где он должен был сыграть брата Раневской.




Александр Збруев
театр Ленком
премьеры
актеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский рассказал о поисках преемника Ермака
Десятки тысяч украинцев могут депортировать из Израиля
Фаза Луны сегодня, 5 декабря: самое «холодное» суперлуние 2025 года
Четыре страны отказались участвовать в Евровидении из-за Израиля
«Это частные тюрьмы»: что не так с российскими рехабами и как это исправить
Власти Курска сообщили о последствиях атаки дронов ВСУ
Стало известно, когда Збруев появится на сцене «Ленкома»
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 5 декабря 2025 года
Приметы 5 декабря: Прокопьев день — Вехостав, прокладываем путь
Великобританию обвинили в попытке срыва переговоров по Украине
Детдом, побои, проклятие: как сложилась судьба Нины Руслановой
Десятки дронов ВСУ уничтожили при попытке атаковать Россию
«Самому надоело»: Путин пошутил о продолжительной встрече с Уиткоффом
МВФ предложил не подрывать систему и не трогать активы РФ
Романов или Гусев: кого уволят после дерби «Спартак» — «Динамо»
«Несмотря ни на что»: Путин раскрыл главный принцип своих решений
Путин назвал один из лучших городов мира
Пожилого американца арестовали за попытку купить ребенка
Досрочный вывод денег по ПДС под угрозой: как могут изменить правила
Финляндия готова извиниться перед коренным народом
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.