Стало известно, когда Збруев появится на сцене «Ленкома»

Народный артист РФ 87-летний Александр Збруев выйдет на сцену 12 или 13 декабря, пишет ТАСС. Легенда «Ленкома» возобновил работу после вынужденной паузы, вызванной проблемами со здоровьем, и готовится к премьере.

Актер подтвердил свое возвращение, сообщив, что уже давно вышел из больницы и активно репетирует. Он задействован в масштабной новой работе театра — постановке Владимира Панкова «Репетиция оркестра». Премьерные показы зрители смогут увидеть уже в середине декабря.

Сейчас занят в новой постановке нашего худрука Владимира Панкова, на сцену выйду 12 или 13 декабря. В ней заняты 80 артистов, и у меня есть что сказать, — отметил Збруев.

Ранее заслуженный деятель искусств России Марк Варшавер заявил, что Збруева выписали из больницы. Он отметил, что состояние артиста замечательное. Сообщения об экстренной госпитализации Збруева из-за болей в животе появились в октябре. Приехавшие врачи забрали артиста в больницу со спазмами в кишечнике. За месяц до этого артист не смог выйти на сцену в «Ленкоме» — ему стало плохо перед юбилейной постановкой «Вишневого сада», где он должен был сыграть брата Раневской.







