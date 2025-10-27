Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 17:50

Вдова Караченцова высказалась о новом худруке «Ленкома»

Вдова Караченцова Поргина заявила, что не знакома с худруком «Ленкома» Панковым

Людмила Поргина Людмила Поргина Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Заслуженная артистка России Людмила Поргина рассказала NEWS.ru, что не знакома с новым художественным руководителем «Ленкома» Владимиром Панковым. По словам вдовы актера Николая Караченцова, она не обсуждала вопрос о возвращении на сцену театра.

С Панковым не знакома. Я даже не поднимала вопрос о своем возвращении. После смерти Инны Михайловны Чуриковой я написала заявление: «Прошу меня освободить…» Поэтому уже почти три года я не числюсь артисткой «Ленкома», — сказала Поргина.

Вдова Караченцова также вспомнила о знакомстве с Марком Захаровым, который стоял у истоков «Ленкома». Она рассказала, что его называли Маркушей.

Мы были знакомы с Марком с самого первого дня его работы в театре. Поэтому я просто обязана пойти на этот вечер, чтобы почтить память великого режиссера. Мы все называли его ласково Маркушей вслед за Пельтцер, Татьяна Ивановна Марка просто боготворила! Мы с труппой объездили весь мир. В Болгарии, помню, за автобусом «Ленкома» ехал эскорт поклонников, они сопровождали нас из города в город, — сказала Поргина.

Ранее актриса высказала мнение, что в ее семье не будет никакого соперничества за наследство. Как напомнила вдова Николая Караченцова, у нее один сын, который о ней позаботится.

