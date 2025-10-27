Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 17:24

«Все поделят чинно»: вдова Караченцова высказалась о наследстве

Вдова Караченцова Поргина считает, что из-за наследства не будет скандалов

Людмила Поргина Людмила Поргина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Заслуженная артистка России Людмила Поргина высказала мнение в разговоре с NEWS.ru, что в ее семье не будет никакого соперничества за наследство. Как напомнила вдова Николая Караченцова, у нее один сын, который о ней позаботится.

Наш мир изменился. Люди теперь считают, что деньги — это основа всей жизни, а это далеко не так. И поэтому случаются войны, зависть родных людей друг к другу. У меня один сын, ему не с кем соперничать из-за наследства родителей. Я надеюсь, что Андрей позаботится обо мне, о ближайших моих подругах. А потом и его дети тоже все поделят между собой чинно и благородно, — отметила Поргина.

Вдова Караченцова также рассказала, чем сейчас занимаются ее внуки. По словам актрисы, старший Петр поступил в Высшую школу экономики.

Он похож на дедушку. Рыжий и голубоглазый, фигура, манера говорить передались от Коли. «Я хочу сам добиться всего в жизни, заниматься тем, чем хочу», — сказал старший внук. Яночка учится на третьем курсе МГИМО и уже преподает. Она пошла по стопам своего папы, готовится стать юристом, выиграла три олимпиады в России по юриспруденции. Олечке 10 лет, она уже в шестом классе, отличница, — добавила Поргина.

Ранее вдова Караченцова рассказала, как восстанавливалась после перенесенного инсульта. Актриса отметила, что дети и внуки ей помогают. По словам Поргиной, она также наблюдалась в реабилитационном центре.

Николай Караченцов
Людмила Поргина
наследство
дети
Светлана Комарова
С. Комарова
Мариана Саид Шах
М. Саид Шах
