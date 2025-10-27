Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 16:30

Вдова Караченцова рассказала о реабилитации после инсульта

Актриса Поргина сообщила, что лечилась в реабилитационном центре после инсульта

Людмила Поргина Людмила Поргина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Заслуженная артистка России Людмила Поргина рассказала NEWS.ru, что восстанавливается после инсульта, перенесенного летом. Жена народного артиста России Николая Караченцова отметила, что дети и внуки ей помогают.

Сейчас со здоровьем все нормально. Были разные проблемы, летом я перенесла инсульт. Была на отдыхе, откуда меня сразу доставили в больницу. Мои дети и внуки мне помогают. Моя невестка Ирочка — врач, она принимает самое непосредственное участие в восстановлении моего здоровья. Она узнавала у медиков, как идет лечение, держала руку на пульсе в прямом и в переносном смысле, — сказала Поргина.

По словам артистки, она прошла лечение в реабилитационном центре в Рузе. Поргина похвалила медиков и выразила им благодарность.

Потом дети отправили меня в реабилитационный центр в Рузе. Там все замечательно: медицинские работники все внимательные и добрые. Прекрасный лес вокруг. Питание очень вкусное. Вся атмосфера поднимает тебя с постели. Трогательно расставались со всем персоналом, который я благодарю, — сказала Поргина.

Ранее Людмила Андреевна призналась, на что тратит часть пенсии. По ее словам, деньги уходят на корм кошкам, собакам и попугаям, которые живут вместе с ней на даче. Кроме того, как говорит Поргина, она оплачивает услуги ветеринара для них, покупает необходимые витамины и лекарства.

