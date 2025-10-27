«Просто онемела в тот момент»: Поргина о пророчестве Высоцкого и инсульте

Заслуженная артистка России Людмила Поргина восстанавливается после инсульта, перенесенного летом. Вдова народного артиста России Николая Караченцова планирует начать строительство дома, где будет воссоздан кабинет ее мужа, а также в стенах музея будут выставлены его вещи и книги. Как сейчас живет Поргина — в ее интервью NEWS.ru.

«Были разные проблемы, летом я перенесла инсульт»

— Людмила Андреевна, как вы себя чувствуете?

— Сейчас со здоровьем все нормально. Были разные проблемы, летом я перенесла инсульт. Была на отдыхе, откуда меня сразу доставили в больницу. Мои дети и внуки мне помогают. Моя невестка Ирочка — врач, она принимает самое непосредственное участие в восстановлении моего здоровья. Ирочка узнавала у медиков, как идет лечение, держала руку на пульсе в прямом и переносном смысле.

Потом дети отправили меня в реабилитационный центр в Рузе. Там все замечательно: медицинские работники все внимательные и добрые. Прекрасный лес вокруг. Питание очень вкусное. Вся атмосфера поднимает тебя с постели. Трогательно расставались со всем персоналом, который я благодарю.

— Внуки радуют?

— Да, дети у нас культурно образованные: много читают, ходят по театрам, хорошо учатся. Петя поступил в Высшую школу экономики. Он похож на дедушку. Рыжий и голубоглазый, фигура, манера говорить передались от Коли. «Я хочу сам добиться всего в жизни, заниматься тем, чем хочу», — сказал старший внук.

Яночка учится на третьем курсе МГИМО и уже преподает. Она пошла по стопам своего папы, готовится стать юристом, выиграла три олимпиады в России по юриспруденции. Олечке 10 лет, она уже в шестом классе, отличница. Они все упертые — в Колю. Горжусь нашими внуками.

— Сейчас все чаще возникают неприглядные истории, когда наследники известных персон враждуют из-за наследства. В чем дело, как вы считаете: в воспитании потомков или в алчности людей?

— Наш мир изменился. Люди теперь считают, что деньги — это основа всей жизни, а это далеко не так. И поэтому случаются войны, зависть родных людей друг к другу. У меня один сын, ему не с кем соперничать из-за наследства родителей. Я надеюсь, что Андрей позаботится обо мне, о ближайших моих подругах. А потом и его дети тоже все поделят между собой чинно и благородно.

— Людмила Андреевна, Варшавер теперь — президент знаменитой сцены «Ленкома». Вы согласны, что эта должность нужна в театре?

— Не понимаю, зачем в театре должность президента. За что он отвечает и что решает? Бог судья. Мы все ответим по заслугам.

Людмила Поргина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Не числюсь артисткой „Ленкома“, получаю хорошую пенсию»

— Новый художественный руководитель театра «Ленком Марка Захарова» Владимир Панков вернул вас на сцену?

— С Панковым не знакома. Я даже не поднимала вопрос о своем возвращении. После смерти Инны Михайловны Чуриковой я написала заявление: «Прошу меня освободить…» Поэтому уже почти три года я не числюсь артисткой «Ленкома». Я получаю хорошую пенсию как актриса высшей категории.

— Вы принимаете участие в дне памяти Марка Захарова как человек, который прошел с мастером долгий путь на этих подмостках.

— Мы были знакомы с Марком с самого первого дня его работы в театре. Поэтому я просто обязана пойти на этот вечер, чтобы почтить память великого режиссера. Мы все называли его ласково Маркушей вслед за Пельтцер, Татьяна Ивановна Марка просто боготворила! Мы с труппой объездили весь мир. В Болгарии, помню, за автобусом «Ленкома» ехал эскорт поклонников, они сопровождали нас из города в город.

— Вы общаетесь с Александрой Захаровой?

— С Сашей, конечно, созваниваемся, но редко — у нее сплошные репетиции. Когда я уходила из театра, она играла одну роль Раневской в «Вишневом саде», и только один раз в месяц! Считаю Александру Захарову талантливой актрисой. А сейчас она занята в спектакле театра Вахтангова «Династии». Очень хочу посмотреть эту постановку, порадоваться за Сашу. Пусть она и не в нашем театре играет, лишь бы была востребованной актрисой.

Людмила Поргина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Коля давно знал, что уйдет раньше меня»

— Людмила Андреевна, какие вещи, дорогие вашему сердцу, вы храните в память о муже?

— К каждому празднику мой муж хотел меня порадовать каким-то милым украшением. Время от времени смотрю на их коллекцию, что-то ношу. Эти вещи всегда со мной, они меня греют. Он знал, что это так и будет. А в музее будут выставлены портреты Коли, которые написал Сережа Поляков, фотографии и много личных вещей, которые у нас хранятся. Здесь будут книги, которые обожал Коля. Я хочу воссоздать его кабинет.

Когда мы с мужем первый раз приехали из больницы после той аварии, Коленька сразу пошел в свою комнату. «Хочу увидеть весь свой жизненный путь», — сказал он. Я сразу начала обвешивать кабинет его фотографиями с постановок, афишами, кадрами из кинолент. Я хочу восстановить это святое для Коли место, чтобы зрители видели, где Караченцов создавал свои роли, в какой атмосфере он работал. Коля мне это все доверил, поэтому я обязана сделать ради его памяти. Он давно знал, наверное еще до аварии, что уйдет раньше меня.

— Почему вы так думаете?

— В перерыве съемок картины «Старший сын» на «Ленфильме» мы с Володей Высоцким и Олегом Далем зашли в буфет по кофейку попить. Володя смотрит так пристально на Колю и говорит: «А ты знаешь, Коля, мы ведь недолго поживем на этом свете». «Володя, да ты что?! — отвечает ему совершенно обомлевший Коля. — Я мастер спорта по прыжкам в воду, занимаюсь теннисом, футболом. Почему я рано уйду?!» «Коля, — говорит Володя, — мы с тобой редкие актеры, которые на сцене открывают душу, сжигая ее для того, чтобы осветить зрителям путь к истине».

Я просто онемела в тот момент! Олег с Колей замерли! Так и случилось: Даль не дожил до 40, Володя ушел в 42, а Коля разбился в 60, но продолжал бороться. Меня поражает сила, которая была в Володе Высоцком и Коле, их кредо — мы рождены, чтобы передать людям свет на этой земле.

Актер Николай Караченцов с супругой Людмилой Поргиной Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«Показывают ремейк фильма „Москва слезам не верит“. Я не могу это смотреть»

— Вы смотрите современное кино?

— Мой внук просматривает новинки мирового кинематографа, я обо всем в курсе, поэтому не хожу в кинотеатры и не смотрю современные российские фильмы онлайн. Сегодняшний отечественный кинематограф меня ничем не удивляет. Сейчас показывают ремейк фильма «Москва слезам не верит». Я не могу это смотреть.

В моей памяти и душе остались исполнители классических лент. Почему эти фильмы в нас попадали? Актеры умели передать душевные переживания, которыми терзались авторы. Мы сегодня с вами говорили о фильме «Бег», который был поставлен по произведению Булгакова. Это же был переворот в советском кино! Там и шикарная операторская работа, сейчас так не снимают. Не говоря уже о режиссуре Алова и Наумова, которые подобрали удивительный актерский ансамбль.

— Людмила Андреевна, на ваш взгляд, в стране должен быть патриотический театр?

— Обязательно! Но прежде всего воспитание должно идти из семьи. Мой папа — потомственный дворянин Андрей Григорьевич Поргин — воевал. Прошел Бухенвальд! Вернулся с фронта в 1945-м. Папа прожил недолго, подорвав свое здоровье. Два года в фашистских застенках дали о себе знать. Много о войне он не распространялся, это и понятно, мужчины о боли, как правило, молчат. Вернувшись в мирную жизнь, папа заведовал издательством «Гослит». Он воспитывал нас с сестрой на книгах.

Однажды, когда мне было 16 и я оканчивала школу, папочка повел меня в Ленинскую библиотеку, где показал книгу «Нюрнбергский процесс». «Читай, листай», — сказал папа. Я начала перелистывать страницы, а там фото людей с увечьями войны: истерзанные лица, оторванные ноги, руки. Мне стало плохо! Мы вышли на улицу: «Папа, папочка, зачем ты мне это показал?!» А папа ответил: «Ты должна знать, через что мы прошли!»

Можно предъявить массу претензий к сегодняшнему дню, но у меня остается главное — любовь к своей земле. Я гуляю сейчас по лесу, пока разговариваю с вами… Земля в золотистых листьях, золотистые кроны деревьев. Думаю: ой, какая красота вокруг! Со мной рядом две мои любимые собаки. Природа откликается на мое настроение. Как хочется всех любить, чтобы все радовались! Как хочется, чтобы на нашей земле был свет.

