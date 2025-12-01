День матери
01 декабря 2025 в 10:09

Актриса Поргина отреагировала на слухи об экстренной госпитализации

Актриса Поргина опровергла слухи о госпитализации в прединсультном состоянии

Людмила Поргина Людмила Поргина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Вдова актера Николая Караченцова заслуженная артистка РФ Людмила Поргина опровергла слухи о госпитализации в прединсультном состоянии. В беседе с NEWS.ru актриса подчеркнула, что у нее все в порядке со здоровьем, в выходные она отмечала свой день рождения.

[Слухи о госпитализации] — полное вранье. Я даже не понимаю, почему люди это выдумывают. У меня был день рождения 24 ноября, в понедельник, а в субботу я праздновала в ресторане со всеми старыми друзьями, с актерами, с певцами из хора, с моими внуками, с сыном. Чудный вечер, я прекрасно себя чувствую, гуляю. Кто это такое запускает вообще, я не понимаю. Никакой госпитализации не было. До этого ко мне приходили мои старинные друзья и говорили: «Мы прочли, что ты живешь в Дубае». В каком Дубае? — поделилась Поргина.

Она отметила, что обычно путешествует по разным странам, но сейчас не планирует уезжать, потому что ей этого не хочется. По словам актрисы, она счастлива провести свой день рождения дома, в кругу друзей, которых знает уже много лет.

Это был прекрасный праздник. Сейчас весь мой двухэтажный дом украшен цветами. Я благодарна друзьям, что они помнят и любят меня. Многие из них помогали Коле [Караченцову] в лечении. Пока столько людей делают добро, кто-то зачем-то распространяет зло. Зачем? Не понимаю. Так что со мной все прекрасно. Сегодня я иду в Театр Терезы Дуровой посмотреть на спектакль, а потом на выставку в исторический музей. И вы тоже радуйтесь, живите. Всем добра, — заключила Поргина..

Ранее Поргина поделилась, что она проходит реабилитацию после инсульта, который случился летом. По словам вдовы Николая Караченцова, поддержку ей оказывали дети и внуки.

