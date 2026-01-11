Определился лидер в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону

Сборная Норвегии завоевала золото в мужской эстафете 4х7,5 км на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе, передает РИА Новости. В составе команды — Исак Фрей, Йоханнес Дале-Шевдал, Мартин Ульдал и Ветле Кристиансен.

Они завершили дистанцию за 1:20.29,1, допустив семь промахов (0+7) и отработав два штрафных круга. Второй результат — у французов, третий — у шведов. Вечером 11 января состоится женская гонка преследования.

Тем временем российский теннисист Даниил Медведев завоевал 22-й титул Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в карьере, победив на турнире в австралийском Брисбене. В финале соревнования с призовым фондом в $800 тыс. (62,5 млн рублей) он обыграл американца Брендона Накашиму со счетом 6:2, 7:6 (7:1).

До этого появилась информация, что российские фигуристки Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова выступят в новом сезоне шоу «Ледниковый период». Спортсменки будут участницами программы. Участие Косторной и Щербаковой полностью подтверждено. Съемки должны начаться на следующей неделе.