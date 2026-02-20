Назван победитель в масс-старте по биатлону на Олимпиаде

Назван победитель в масс-старте по биатлону на Олимпиаде Норвежский биатлонист Дале-Шевдал выиграл золото в масс-старте на Олимпиаде

Норвежский биатлонист Йоханнес Дале-Шевдал завоевал золотую медаль в масс-старте на Олимпийских играх в Италии, сообщается в протоколах соревнований. Спортсмен преодолел дистанцию 15 километров за 39 минут 17,1 секунды, показав идеальную стрельбу без единого промаха на всех четырех огневых рубежах.

Второе место занял его соотечественник Стурла Легрейд, который уступил лидеру 10,5 секунды и допустил один промах. Замкнул тройку призеров француз Кентен Фийон-Майе с отставанием 25,6 секунды и четырьмя неточными выстрелами.

Для 28-летнего Дале-Шевдала эта олимпийская награда стала первой в карьере. Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля.

Ранее российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебряную медаль в спринтерской гонке. Для российской команды эта награда стала первой на ОИ, проходящих в Италии. Первое место в этой дисциплине занял представитель Испании Ориоль Кардона Колль. Филиппову 23 года. Он стал первым российским спортсменом, который сумел пройти квалификационный отбор на Олимпиаду-2026.