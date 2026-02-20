Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 17:44

Назван победитель в масс-старте по биатлону на Олимпиаде

Норвежский биатлонист Дале-Шевдал выиграл золото в масс-старте на Олимпиаде

Йоханнес Дале-Шевдал Йоханнес Дале-Шевдал Фото: Mathias Bergeld/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Норвежский биатлонист Йоханнес Дале-Шевдал завоевал золотую медаль в масс-старте на Олимпийских играх в Италии, сообщается в протоколах соревнований. Спортсмен преодолел дистанцию 15 километров за 39 минут 17,1 секунды, показав идеальную стрельбу без единого промаха на всех четырех огневых рубежах.

Второе место занял его соотечественник Стурла Легрейд, который уступил лидеру 10,5 секунды и допустил один промах. Замкнул тройку призеров француз Кентен Фийон-Майе с отставанием 25,6 секунды и четырьмя неточными выстрелами.

Для 28-летнего Дале-Шевдала эта олимпийская награда стала первой в карьере. Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля.

Ранее российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебряную медаль в спринтерской гонке. Для российской команды эта награда стала первой на ОИ, проходящих в Италии. Первое место в этой дисциплине занял представитель Испании Ориоль Кардона Колль. Филиппову 23 года. Он стал первым российским спортсменом, который сумел пройти квалификационный отбор на Олимпиаду-2026.

Олимпиада
биатлон
спортсмены
Норвегия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Швейцария вновь открыла двери для переговоров по Украине
«Могу сказать»: Трамп ответил на вопрос об ударах по Ирану
В Британии раскрыли, что может ждать брата Карла III из-за Эпштейна
В Совфеде резко отреагировали на ожидание ЕС уступок от России
Страна ЕС обязалась спонсировать Украину до 2036 года
Сербякина раскрыла условие воссоединения с группой Serebro
«Группа риска — подростки»: психиатр о весенних обострениях
Следователи допросят спасшегося при ЧП на Байкале туриста
В Госдуме заговорили о запрете видеоигр в России
Операция, стримы, Германия, гнев из-за мигрантов: как живет Андрей Гайдулян
Политолог объяснил, почему Украина не попадет в ЕС ни при каких условиях
Путин обсудил с Совбезом оборонные исследования
Путин попросил Мединского рассказать об итогах переговоров в Женеве
Стало известно, были ли дети среди погибших на Байкале туристов
СК завершил расследование громкого дела о наживании на льготах
Путин предоставил гражданство корреспонденту из Сирии
Экс-нардеп оценил перспективу возможной отставки Зеленского
Назван победитель в масс-старте по биатлону на Олимпиаде
Кадыров показал видео с необычной экипировкой бойцов «Ахмата»
«Думала, утонула»: мать погибшей на Валааме девушки раскрыла, где ее нашли
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.