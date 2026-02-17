Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 02:07

«Готов отдать все медали»: Шипулин о нейтральном статусе россиян

Шипулин выразил готовность отдать все медали ради российских спортсменов

Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Чемпион мира 2017 года по биатлону Антон Шипулин заявил на странице в соцсети «ВКонтакте», что готов отдать все свои выигранные медали, если российских спортсменов перестанут унижать участием в международных турнирах в нейтральном статусе. Он напомнил, что это нарушает главное правило — спорт вне политики.

Если для того, чтобы Международный олимпийский комитет и международные федерации вновь стали придерживаться этого принципа, вернули нашим спортсменам флаг и гимн, перестали их унижать нейтральным статусом, нужно вернуть медали — я готов отдать все свои медали, — написал Шипулин.

Ранее стало известно, что все спортсмены из России, допущенные к участию в Олимпийских играх 2026 года в нейтральном статусе, прошли допинг-пробы перед стартом соревнований. Как заявил глава Международного агентства допинг-тестирования Жак Антенен, проверки провели в полном соответствии с действующими международными рекомендациями.

До этого экс-тренер сборной РФ по биатлону Вольфганг Пихлер заявил, что российские спортсмены не должны участвовать в зимней Олимпиаде в Италии. При этом он отметил, что у него много друзей в России, и с теплотой вспоминает период работы в стране.

Антон Шипулин
биатлон
спортсмены
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Близ Мелитополя сбили более пяти украинских БПЛА
«Готов отдать все медали»: Шипулин о нейтральном статусе россиян
ВСУ обрушили дроны на российский город
Трехсторонние переговоры в Женеве закрыли для журналистов
Россиянам напомнили важный нюанс при оплате за общедомовое имущество
Международный центр Рерихов выиграл битву за картины у прокуратуры
Регина Тодоренко покинула шоу «Маска»
Мошенники под видом снегоуборщиков начали обирать россиян
«Единая Россия» взялась за ИИ, роботов и космос до 2050 года
Над Россией сбили почти 100 украинских БПЛА
Путин присвоил звание заслуженного артиста актеру театра на Таганке
Британским туристам в ОАЭ пригрозили спецрейсами в Москву
ВСУ попытались атаковать российский город
Делегация РФ во главе с Мединским вылетела на переговоры в Женеву
В ДНР мужчина подорвался на взрывчатке ВСУ
Более 50 рейсов задержались в Москве из-за снегопада
Голодные рогатые звери вышли к людям в Москве
Алименты, тайная свадьба, неизлечимая болезнь: как живет Марат Башаров
«Поддержка извне»: стало известно, почему Зеленский боится выборов
Во Владикавказе 17-летний юноша подозревается в убийстве младшей сестры
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.