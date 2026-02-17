«Готов отдать все медали»: Шипулин о нейтральном статусе россиян

Чемпион мира 2017 года по биатлону Антон Шипулин заявил на странице в соцсети «ВКонтакте», что готов отдать все свои выигранные медали, если российских спортсменов перестанут унижать участием в международных турнирах в нейтральном статусе. Он напомнил, что это нарушает главное правило — спорт вне политики.

Если для того, чтобы Международный олимпийский комитет и международные федерации вновь стали придерживаться этого принципа, вернули нашим спортсменам флаг и гимн, перестали их унижать нейтральным статусом, нужно вернуть медали — я готов отдать все свои медали, — написал Шипулин.

Ранее стало известно, что все спортсмены из России, допущенные к участию в Олимпийских играх 2026 года в нейтральном статусе, прошли допинг-пробы перед стартом соревнований. Как заявил глава Международного агентства допинг-тестирования Жак Антенен, проверки провели в полном соответствии с действующими международными рекомендациями.

До этого экс-тренер сборной РФ по биатлону Вольфганг Пихлер заявил, что российские спортсмены не должны участвовать в зимней Олимпиаде в Италии. При этом он отметил, что у него много друзей в России, и с теплотой вспоминает период работы в стране.