15 февраля 2026 в 19:04

Тарьей Бё ответил Шипулину на отказ возвращать золотую медаль ОИ-2014

Тарьей Бё заявил, что не понимает отказ Шипулина возвращать медаль ОИ-2014

Тарьей Бё Тарьей Бё Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press
Норвежский биатлонист Тарьей Бё заявил, что не понимает позицию россиянина Антона Шипулина, который отказался возвращать золотую медаль Олимпиады-2014 в Сочи, сообщает «Спортс». Своим мнением спортсмен поделился после церемонии перераспределения наград на Играх в Италии, где вручали медали после дисквалификации биатлониста Евгения Устюгова.

Очень важный день в моей карьере. Справедливость восторжествовала. Я хорошо помню ту эстафету в Сочи. Антон Шипулин был очень хорош. Но я не понимаю, с чем он сейчас не согласен. Все вопросы пусть задает парню из своей команды, которого дисквалифицировали за допинг, — отметил Бё.

В сентябре прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) официально перераспределил награды Олимпийских игр в Ванкувере и Сочи. Решение было принято после аннулирования результатов Устюгова, уличенного в нарушении антидопинговых правил.

Ранее Шипулин заявил, что не собирается возвращать золотую медаль, завоеванную на Олимпийских играх в 2014 году. Чемпион мира по биатлону подчеркнул, что считает награду полностью своей.

