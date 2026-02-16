Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 12:19

Биатлонисткам стало плохо из-за бургеров на Олимпиаде

Три биатлонистки из Германии и Чехии отравились бургерами на Олимпиаде в Италии

Ванесса Фойгт Ванесса Фойгт Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Немецкие биатлонистки Янина Хеттих-Вальц и Ванесса Фойгт, а также чешка Джессика Йислова отравились бургерами на Олимпийских играх в Италии, сообщает Bild. Спортсменки столкнулись с проблемами желудка после ужина в отеле, из-за чего Хеттих-Вальц и Йислова пропустили спринтерскую гонку.

Мы предполагаем, что они съели что-то, что им не подошло. Проблема была только в одну ночь. У Янины это случилось на следующую ночь, поэтому она не была достаточно подготовлена к спринту. <...> Ничего серьезного нет, — сообщил директор сборной Германии Феликс Биттерлинг.

Инцидент произошел после женской индивидуальной гонки. В спринте Фойгт, несмотря на недомогание, заняла 12-е место. В публикации говорится, что теперь немецкая сборная разместилась в трех километрах от трассы. У команды будет личный повар.

Ранее стало известно о необычной проблеме на Олимпиаде в Италии. В Олимпийской деревне Кортина-д'Ампеццо за три дня закончились бесплатные презервативы. Организаторы объяснили это высоким спросом и пообещали оперативно пополнить запасы.

