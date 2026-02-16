Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 05:15

Отказ отдать медаль ОИ-2014, уход из большого спорта: как живет Шипулин

Антон Шипулин Антон Шипулин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы Антон Шипулин высказался о требовании вернуть золотую медаль за эстафету на Олимпийских играх — 2014 в Сочи. Что он сказал, как сейчас живет спортсмен?

Отдаст ли Шипулин золотую медаль ОИ-2014

Антон Шипулин сообщил, что не намерен возвращать золотую медаль, полученную им за участие в эстафете на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

«Нет, [не вернул]. Зачем? Я ее завоевал. Она моя, возвращать не собираюсь», — сказал он.

19 сентября 2025 года МОК принял решение о перераспределении медалей на Олимпиадах в Ванкувере и Сочи из-за дисквалификации биатлониста Евгения Устюгова.

Устюгов был дисквалифицирован и лишен золотой медали Олимпийских игр в Сочи за нарушение антидопинговых правил. Кроме того, он утратил золотые и бронзовые награды Олимпиады 2010 года в масс-старте и эстафете, а также две серебряные медали чемпионата мира 2011 года в тех же дисциплинах. Вместе с Устюговым были лишены золотых медалей в эстафете на Олимпиаде-2014 Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин.

27 октября 2020 года антидопинговая комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) вынесла вердикт, в котором Устюгова обвинили в использовании запрещенных веществ. В результате этого решения спортсмен лишился нескольких медалей, завоеванных на Олимпийских играх 2010 и 2014 годов. 22 мая 2025 года Устюгов не смог оспорить это решение в Федеральном суде Швейцарии, и его спортивные достижения за период с 2010 по 2014 год были аннулированы.

Почему Шипулин завершил спортивную карьеру

В 2018 году Антон Шипулин объявил о завершении карьеры. По словам спортсмена, главной причиной стало неучастие в Олимпиаде-2018.

«Мы будем выступать в „Рождественской гонке“ вместе с Екатериной Юрловой. Хочу объявить главное — эта гонка будет последней в моей профессиональной карьере. Я принял решение, что моя спортивная карьера заканчивается», — сказал тогда Шипулин на пресс-конференции.

Биатлонист объяснил свое решение тем, что Международный олимпийский комитет не включил его в состав участников Олимпийских игр 2018 года, которые проходили в Пхенчхане, Южная Корея.

«Этому есть несколько причин, одна из которых — и самая важная — ситуация в 2018 году, когда нас не пригласили на Олимпийские игры. Мы были очень хорошо готовы к этому старту, время и возраст подходили к тому, чтобы там хорошо выступить. Но мы не поехали на Олимпиаду», — добавил Шипулин.

В настоящее время Антон занимает пост депутата Серовского округа Свердловской области и активно участвует в воспитании троих детей: сына Дмитрия, родившегося в 2015 году, дочери Миры, появившейся на свет в 2019-м, и сына Максима, который родился в 2020 году.

Наследников спортсмену родила супруга Луиза Сабитова. Семья проживает в Екатеринбурге. В 2020 году Шипулин стал руководителем Федерации биатлона Свердловской области.

Читайте также:

Нервный срыв, хейт из-за фигуры, мнение об СВО: как живет Анна Семенович

Развод с миллиардером, мнение об СВО, критика: как живет актриса Хлынина

Восхищение на Западе, романы, мнение об СВО: как живет актер Максим Матвеев

Антон Шипулин
Россия
биатлон
биатлонисты
Олимпиада-2014
спортсмены
депутаты
Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист объяснила, почему стоит заключать брачный договор
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 16 февраля
Назван простой способ улучшить кровоток в мышцах во время тренировок
В ГД напомнили, как будет выглядеть реклама энергетиков весной
Названа полезная альтернатива классическим блинам на Масленицу
В Северной Корее почтили «героев Курской битвы»
Раскрыто неочевидное влияние йоги на здоровье
Олимпиада-2026. Расписание 16 февраля: шесть финалов, выступление россиян
Амурский тигр загрыз охотника в Приморском крае
Раскрыто отношение Трампа к ударам Израиля по Ирану
Врач рассказала о противопоказаниях к употреблению блинов
Киев обвинили в массовых политических репрессиях
Ряду категорий россиян станет доступна еще одна льгота в сфере ЖКХ
Преподаватель объяснила, как правильно повторять материал перед ЕГЭ
Отказ отдать медаль ОИ-2014, уход из большого спорта: как живет Шипулин
Перечислены регионы России со средним доходом выше 100 тыс. рублей
«Полк смерти» ВСУ разгромно покинул Сумскую область
Россиянам напомнили, о каких обстоятельства нужно сообщать военкоматам
Стало известно, как ВСУ скрывают присутствие наемников на передовой
Фонд Гейтса уличили в злых целях из-за «спасающих жизни» вакцин
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.