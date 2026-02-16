Отказ отдать медаль ОИ-2014, уход из большого спорта: как живет Шипулин

Чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы Антон Шипулин высказался о требовании вернуть золотую медаль за эстафету на Олимпийских играх — 2014 в Сочи. Что он сказал, как сейчас живет спортсмен?

Отдаст ли Шипулин золотую медаль ОИ-2014

Антон Шипулин сообщил, что не намерен возвращать золотую медаль, полученную им за участие в эстафете на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

«Нет, [не вернул]. Зачем? Я ее завоевал. Она моя, возвращать не собираюсь», — сказал он.

19 сентября 2025 года МОК принял решение о перераспределении медалей на Олимпиадах в Ванкувере и Сочи из-за дисквалификации биатлониста Евгения Устюгова.

Устюгов был дисквалифицирован и лишен золотой медали Олимпийских игр в Сочи за нарушение антидопинговых правил. Кроме того, он утратил золотые и бронзовые награды Олимпиады 2010 года в масс-старте и эстафете, а также две серебряные медали чемпионата мира 2011 года в тех же дисциплинах. Вместе с Устюговым были лишены золотых медалей в эстафете на Олимпиаде-2014 Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин.

27 октября 2020 года антидопинговая комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) вынесла вердикт, в котором Устюгова обвинили в использовании запрещенных веществ. В результате этого решения спортсмен лишился нескольких медалей, завоеванных на Олимпийских играх 2010 и 2014 годов. 22 мая 2025 года Устюгов не смог оспорить это решение в Федеральном суде Швейцарии, и его спортивные достижения за период с 2010 по 2014 год были аннулированы.

Почему Шипулин завершил спортивную карьеру

В 2018 году Антон Шипулин объявил о завершении карьеры. По словам спортсмена, главной причиной стало неучастие в Олимпиаде-2018.

«Мы будем выступать в „Рождественской гонке“ вместе с Екатериной Юрловой. Хочу объявить главное — эта гонка будет последней в моей профессиональной карьере. Я принял решение, что моя спортивная карьера заканчивается», — сказал тогда Шипулин на пресс-конференции.

Биатлонист объяснил свое решение тем, что Международный олимпийский комитет не включил его в состав участников Олимпийских игр 2018 года, которые проходили в Пхенчхане, Южная Корея.

«Этому есть несколько причин, одна из которых — и самая важная — ситуация в 2018 году, когда нас не пригласили на Олимпийские игры. Мы были очень хорошо готовы к этому старту, время и возраст подходили к тому, чтобы там хорошо выступить. Но мы не поехали на Олимпиаду», — добавил Шипулин.

В настоящее время Антон занимает пост депутата Серовского округа Свердловской области и активно участвует в воспитании троих детей: сына Дмитрия, родившегося в 2015 году, дочери Миры, появившейся на свет в 2019-м, и сына Максима, который родился в 2020 году.

Наследников спортсмену родила супруга Луиза Сабитова. Семья проживает в Екатеринбурге. В 2020 году Шипулин стал руководителем Федерации биатлона Свердловской области.

