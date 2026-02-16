Зимняя Олимпиада — 2026
Развод с миллиардером, мнение об СВО, критика: как живет актриса Хлынина

Юлия Хлынина Юлия Хлынина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Юлия Хлынина стала известной благодаря своим ролям в сериалах «Закон каменных джунглей» и «Екатерина». Что известно о карьере и личной жизни артистки?

Чем прославилась Юлия Хлынина

Юлия Хлынина появилась на свет в Москве. С ранних лет она увлекалась искусством. После окончания школы она поступила в школу-студию МХАТ, где училась на курсе Константина Райкина.

По завершении обучения Юлия начала работать в театре имени Моссовета. Здесь она выступала на одной сцене с такими известными актерами, как Юлия Высоцкая, Александр Домогаров и Ольга Кабо.

Кинодебют Юлии состоялся в 2010 году, когда она приняла участие в сериале «Последняя минута». Через два года она исполнила главную роль в фильме «Астра, я люблю тебя». Впоследствии она снималась в таких картинах, как «Обмани, если любишь», «Закон каменных джунглей», «Дуэлянт», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», «Лед-2», «Метод», «Угрюм-река», «Звоните ДиКаприо!» и многих других. На данный момент в ее фильмографии насчитывается около 40 работ.

Как сложилась личная жизнь Юлии Хлыниной

Юлия Хлынина приняла участие в YouTube-шоу «Света вокруг света», где поделилась откровениями о своей профессии и личной жизни. 34-летняя артистка рассказала, что вновь стала свободной. В ходе беседы Юлия подтвердила, что расторгла брак с миллиардером Алексеем Милевским.

«Я официально свободна уже года два-три», — пояснила актриса, но не назвала точную дату развода с инвестиционным директором Mail.ru. Юлия поделилась, что считает себя одиночкой и активно занимается карьерой.

Юлия Хлынина пока держит в тайне подробности своей личной жизни после расставания с Милевским. Актриса заявила: «Я независима от мужчин».

Пара поженилась в 2020 году.

Также известно, что Юлия Хлынина долгое время состояла в отношениях с актером Егором Корешковым. В 2017 году они объявили о помолвке, но в 2018-м расстались, не уточняя причин произошедшего.

Что известно об отношении Хлыниной к СВО и Украине

В октябре 2022 года Юлия Хлынина разместила в социальных сетях пост на черном фоне. Она составила список городов Украины и выразила свои чувства словами: «Мрак, ужас, боль, страх, оцепенение, вопль, паника, смерть, разруха, отчаяние».

«Любовь и милосердие к ближнему и к далекому. Вот все, что мы можем, берегите друг друга», — отметила Хлынина.

Как сообщает Telegram-канал Readovka, артистка таким образом отреагировала на предпринятые российской стороной действия в ответ на террористический акт на Крымском мосту.

В передаче «Соловьев LIVE» журналист Сергей Мардан выделил позицию девушки, отнеся Хлынину к числу «неприкасаемых» деятелей российской культуры.

«Ладно бы речь шла о недлинном списке людей, стоящих особняком: Алексей Венедиктов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Ксения Собчак — номер один среди „неприкасаемых“. Но тут речь идет просто о проходной актрисе, даже не звезде», — отметил он.

