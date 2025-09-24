Тайная жена, уход из театра, любовь к родине: как живет Александр Домогаров

Александр Домогаров прославился благодаря своим ролям в театре, кино и на телевидении. Среди популярных сериалов с его участием — «Бандитский Петербург», «Марш Турецкого» и «Звезда эпохи». Что известно о «тайной жене» актера, как он относится к СВО?

Как сложилась личная жизнь Домогарова

Издание KP.RU сообщает, что Александр Домогаров появился на публике с «тайной женой».

«Уже много лет он счастлив с новой избранницей — танцовщицей Татьяной Степановой, с которой он познакомился в Театре Моссовета. Свои отношения пара не афиширует», — говорится в публикации.

По данным издания, актер решил вывести свою возлюбленную в свет и вместе с Татьяной появился на премьере военной драмы «Август» в столичном кинотеатре «Октябрь».

По словам друга артиста, режиссера Сергея Гинзбурга, Домогаров тайно женился, но не позвал на свадьбу даже самых близких приятелей.

«Слышал, что у него крепкий домашний тыл. Но сам Саша ничего не рассказывает о своей второй половинке. На свадьбу не звал, хотя мы очень дружны. Видимо, прячет свое сокровище», — рассказывал Гинзбург в мае.

Известно, что Домогаров три раза был женат. Его первой супругой стала соседка по даче Наталья Сагоян. В браке родился сын Дмитрий. Когда мальчику исполнился год, пара развелась.

В 2008 году наследника Домогарова сбила машина, и он умер из-за полученной черепно-мозговой травмы.

Второй избранницей актера была костюмер Центрального академического театра Российской армии Ирина Гуненкова. В 1991 году у пары родился сын Александр, который стал режиссером.

Спустя 12 лет отношений Домогаров и Гуненкова расстались из-за нового увлечения актера. В августе этого года бывшая супруга актера скончалась от рака.

Третьей женой артиста стала актриса Наталья Громушкина. Они поженились в 2001 году. Брак продлился четыре года.

Почему Домогаров покинул театр Моссовета

ААлександр Домогаров, покинув театр Моссовета, получил шанс исполнить новые роли в других театральных коллективах, рассказал в интервью NEWS.ru режиссер Малого театра, народный артист России Андрей Житинкин.

Он добавил, что Домогаров был обижен на театр Моссовета, где последние годы ему не давали главные роли, в том числе отказались поставить лермонтовский «Маскарад» с пояснением, что не «обслуживают артистов».

«Он очень просил в театре Моссовета, где служил 30 лет, сыграть Арбенина в свой юбилейный год. Ему не дали. Намекнули, что „не обслуживают артистов“. Это неправильно, я считаю, уникальный актер имеет право на собственный спектакль, на бенефис, надо идти навстречу. Есть просто актеры, а есть культовые — Безруков, Домогаров… И не дать возможность осуществить мечту и сыграть Арбенина выглядит странным», — полагает режиссер.

В театре Армии, напротив, успешно идет постановка «Маскарад» с Домогаровым в главной роли, подчеркнул собеседник. Спектакль пользуется большой популярностью, билеты стоят от 15 до 20 тысяч рублей, а зал, рассчитанный на огромное количество зрителей, всегда полон. Театр Моссовета, по словам Житинкина, потерял не только талантливого актера, но и возможность заработать на успешной театральной постановке. Режиссер добавил, что в настоящее время Александр находится в отличной творческой и физической форме и способен справляться с любыми ролями.

Актер успешно играет роли и на сценах других театров. Так, на сцене театра имени Марии Ермоловой с успехом идет постановка «Вертинский» с Домогаровым в главной роли.

Домогаров в мае 2024 года уволился из театра имени Моссовета, в котором служил с 1995 года. Актер сообщил, что он с 2020 года наблюдал за тем, «как новое руководство разрушает театр», пытался «максимально конструктивно выстроить диалог» с администрацией, но часто не получал обратной связи.

Что Домогаров говорил об СВО

В июле 2023 года, незадолго до своего 60-летия, Александр Домогаров дал интервью журналистам. В ходе беседы он поделился своими мыслями о жизни и обществе.

«Я — гражданин своей страны, люблю свою страну, никогда не покину ее. Здесь могила моих родителей, здесь меня учили и научили. Где родился, там и пригодился», — сказал он.

Домогаров озвучил свою позицию относительно спецоперации, приведя цитату актера Сергея Бодрова — младшего.

«Когда что-то происходит, ты должен быть со своей страной, а выяснять, права она или не права, будешь позже», — отметил артист.

Актер также заявил, что у него нет права осуждать чужой выбор, однако он резко отрицательно относится к коллегам, критикующим Россию за границей.

