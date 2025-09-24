Замужество в 61, конкуренция с Пугачевой, СВО: как живет Маша Распутина

Певица Маша Распутина вышла замуж за предпринимателя Виктора Захарова. Что известно о жизни артистки, говорила ли она об СВО?

Как сложилась личная жизнь Распутиной

По словам бизнесмена Виктора Захарова, в честь их свадьбы с Машей Распутиной прошла вечеринка с близкими друзьями. Пара 25 лет состояла в отношениях без регистрации брака.

«Мария не хотела афишировать», — поделился Захаров.

Он отметил, что певица «стала любить его еще больше». Захаров отметил, что ощутил изменения в отношении к нему после вступления в брак. На вечеринку певица надела белое платье, а жених выбрал классический костюм.

В Instagram (деятельность в РФ запрещена) Распутина выложила фото, где она и Захаров стоят рядом держась за руки. Поклонники поздравили исполнительницу, написав комплименты ее наряду и пожелания счастья.

Распутина и Захаров познакомились в 1999 году. У Маши тогда уже была дочь от Владимира Ермакова. В 2000 году артистка родила еще одну дочь. Известно, что пара в прошлом венчалась в церкви.

Как Маша Распутина связана с Украиной, говорила ли об СВО

Мария Распутина не планирует покидать страну и активно поддерживает спецоперацию. В мае 2022 года она выразила свою глубокую привязанность к России, заявив, что для нее это больше, чем просто страна.

«Я не покидаю ее и никогда не покину. Я — русская душа. Русский человек никогда в Израиль не побежит, не будет там отдыхать, лечиться, тем более прятаться», — сказала она.

Однако из-за конфликта на Украине Распутина уже много лет не может приехать на могилу матери, похороненной там. Артистка рассказала MK.RU, что с этой страной ее связывает детство и юность, а в Киеве у нее до сих пор проживает много друзей.

«То, что сейчас происходит, очень печально. У меня много друзей на Украине, дальних родственников. Народ жалко», — сообщила исполнительница.

Что известно о конкуренции Распутиной с Пугачевой

В интервью NEWS.ru композитор Игорь Матета заявил, что бывший муж певицы Владимир Ермаков преувеличивал свое влияние на ее карьеру. Матета утверждает, что вместе с Иосифом Кобзоном они занимались продвижением артистки. Самые известные ее хиты были написаны Леонидом Дербеневым, с которым ее познакомил сам Матета.

Сергей Соседов придерживается аналогичной точки зрения. По его мнению, Леонид Дербенев начал писать тексты для Распутиной, так как разочаровался в Алле Пугачевой и искал ей замену.

«Дербеневу не нравилось поведение Пугачевой, поскольку у нее развивалась звездная болезнь, заносчивость. В Распутиной он увидел в какой-то степени преемницу Пугачевой: яркую и самобытную исполнительницу. Маша очень живая, образ дерзкий. Где-то Распутина использовала краски Аллы Борисовны. А вот вокально Маша ее даже превосходила, Пугачева ведь не могла никогда петь на расщеплении звука», — подчеркнул Соседов.

Дербенев написал для Распутиной тексты песен «Я родилась в Сибири», «Живи, страна», «Городская сумасшедшая», «Синий понедельничек» и многие другие.

Сергей Дворцов вспоминает, что аудитории понравились и песни, и «народный образ Распутиной». Он назвал ее талантливой личностью, которая добилась чего хотела, стала звездой и остается артистом-легендой.

Читайте также:

Бесплодие, смерть мужа, конфликт с Пугачевой: как живет Лариса Рубальская

Повторит судьбу Ивлеевой? Почему вечеринка Собчак разозлила россиян

«Золотой мяч — 2025»: итоги, что известно о победителе, список лауреатов