Бесплодие, смерть мужа, конфликт с Пугачевой: как живет Лариса Рубальская

24 сентября поэтесса Лариса Рубальская отмечает 80-летний юбилей. В свои годы она продолжает писать стихи, ведет свой блог и снимается в разных программах на телевидении. Поэтесса перенесла немало жизненных испытаний. Когда ее муж умер после долгой болезни, она не могла писать. Как живет Рубальская — в материале NEWS.ru.

Как Лариса Рубальская стала поэтессой

Лариса Рубальская родилась в Москве в еврейской семье. Ее отец работал учителем труда в школе, мать — завхозом. Девочке казалось скучным учиться, но она с удовольствием сочиняла стихи.

После окончания школы Рубальская поступила в Московский педагогический институт на филологический факультет, правда, не с первого раза. Она получила диплом, но с преподаванием не сложилось: на уроках Рубальская слишком свободно для советской системы образования интерпретировала литературные образы.

Лариса Евгеньевна работала машинисткой, библиотекарем и переводчицей с японского, для этого она окончила курсы японского языка. Муж Рубальской, стоматолог Давид Розенблат, помог ей превратить написание стихов из хобби в профессию. Он показал стихи Рубальской композитору Владимиру Мигуле. Она написала на его музыку произведение «Воспоминание», это была ее первая песня.

Почему Рубальской сначала не везло в любви

Рубальская далеко не сразу нашла свое личное счастье, у нее было несколько неудачных попыток. В 19 лет, когда Лариса работала машинисткой в газете «Смена», она встретила мужчину. Лариса приняла его красивые ухаживания, а когда вышла из больницы после операции на почках узнала, что ее избранник женат и у него есть маленький ребенок.

Лариса рассказала о мужчине родителям, они настояли на женитьбе. Пара четыре года прожила в несчастливом браке, пока Лариса не узнала, что ее муж изменяет с бывшей женой и у них будет еще один ребенок.

Следующий возлюбленный Рубальской тоже любил свою жену, с которой недавно развелся. Лариса Евгеньевна настолько ревновала, что однажды пришла к мужчине с ножом, думая, что он проводит время с экс-супругой.

«Я хотела убить кого-нибудь. Расковыряла ножом дверной замок, влетела. А он там один. Тогда он мне сказал, что не хочет больше меня видеть», — призналась Рубальская в программе «Судьба человека».

Лариса Рубальская и Давид Розенблат Фото: Usoev Gennady/Legion-media.ru

Рубальская сначала не обратила внимания на стоматолога Давида Розенблата, но по совету окружающих все-таки пошла с ним на второе свидание. Они сблизились и через полгода поженились. Супруги мечтали о детях, но у Рубальской диагностировали бесплодие. У Розенблата была дочь от другого брака, и он не поднимал эту тему.

Когда в нулевых у мужа случился инсульт, Рубальская обеспечила ему должный уход и внимание. Трагедия с супругом сказалась на творчестве поэтессы: она перестала писать стихи на пять лет. В 2009 году Розенблат умер на 71-м году жизни, в 2008-м Рубальская потеряла брата и мать. В YouTube-шоу «Откройте, Давид» Рубальская призналась. что долго не могла привыкнуть к тому, что мужа нет.

«Мне всегда хотелось быстрее домой. Простой критерий. Когда Давида моего не стало, я поняла, что для меня важно ставить две тарелки на стол. Я хотела кормить. Я примитивная. И сахар размешивала ему, мне хотелось, потом страдала, что некому. Когда он уже болел, был парализованным, я как-то сидела в больнице, задремала. Мне говорили: "Иди домой". Ну как это я пойду домой? Это мое место», — рассказала Лариса Евгеньевна.

Самым близким человеком в жизни Рубальской осталась племянница Светлана.

Скандалы с Пугачевой и Аллегровой

За свою жизнь Рубальская написала более 600 песен. В 1980-х она стала востребованным автором и сотрудничала со многими артистами. Рубальская поработала с Ириной Аллегровой, Аллой Пугачевой, Кристиной Орбакайте, Филиппом Киркоровым, Александром Малининым и многими другими исполнителями.

Для Аллы Борисовны поэтесса написала хиты «Живи спокойно, страна», «Доченька», «Моя судьба», для ее дочери Кристины Орбакайте песню «Все сначала». Несмотря на сотрудничество, личные отношения Рубальской с Пугачевой не сложились.

Однажды Рубальская приехала к Примадонне, чтобы показать ей новые песни, но та ее так и не приняла, заставив ждать несколько часов. Орбакайте также показала однажды свою неприязнь. «Как-то Кристина мою песню пела, а когда всех фотографировали, она со мной не стала фотографироваться. Почему? Я не знаю, мы с ней не знакомы», — призналась Рубальская.

Поэт-песенник Лариса Рубальская (на первом плане), певицы Ирина Аллегрова, Лада Дэнс, Екатерина Шаврина и участники группы «Экс-ББ» (слева направо на втором плане) на творческом вечере, посвященном 60-летию поэтессы, в концертном зале «Россия», 2005 год Фото: ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков

Поэтесса написала для Ирины Аллегровой хит «Угонщица». В 2022 году Рубальская, которая активно пользуется соцсетями, опубликовала у себя в блоге видео, на котором Аллегрова отказывается по просьбе зрителей исполнять песню «Угонщица» на своем концерте в Рыбинске.

Ирине Аллегровой это не понравилось. «Я удивлена, конечно, что Лариса Рубальская выложила вырванный из контекста фрагмент в соцсеть. Зачем? Тем более она прекрасно знает, что концерт продолжился своим чередом и закончился тем, что зал, как всегда, аплодировал стоя», — прокомментировала певица.

Чем сейчас занимается Рубальская

В свои 80 лет Рубальская находится в хорошей форме. Она ведет Telegram-канал, в котором делится подробностями своей жизни с подписчиками. Летом она отдохнула на море, осенью делала домашние заготовки из овощей, которые привезла с дачи.

16 сентября у Ларисы Рубальской был юбилейный концерт в концертном зале «Москва», который прошел с аншлагом. 20 сентября она появилась в выпуске программы Андрея Малахова, посвященной ее юбилею, поэтесса принимала поздравления, в студии звучали написанные ею песни. 30 сентября состоится премьера спектакля «Уроки счастья», основанного на рассказах поэтессы о себе и о своей жизни. Еще один юбилейный концерт Рубальской пройдет 3 декабря в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя.

