21 ноября 2025 в 15:25

В Петербурге подсудимый прочитал стихотворение перед приговором

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Перед вынесением приговора, который предусматривал 4,5 года в колонии строгого режима, признанный виновным в хранении крупной партии наркотиков Владимир Саркисов прочитал в суде свое стихотворение, сообщает Telegram-канал «Лебединое Озеро». В лирическом произведении подсудимого говорилось о важности выбора и ответственности.

Суд установил, что обвиняемый нашел сверток с наркотиками в монтажной пене на двери подъезда и хранил его до задержания. Саркисов признал вину, но подчеркнул, что запрещенные вещества не покупал, а обнаружил случайно. В свертке оказалось 3,52 грамма мефедрона, который изъяли при задержании.

Ранее в Новосибирске женщину приговорили к 10 годам колонии за попытку передать наркотики сожителю через поцелуй в здании суда. Инцидент был пресечен судебными приставами, которые заметили подозрительные действия и изъяли наркотические средства. Осужденная будет отбывать срок в колонии общего режима по статье о покушении на незаконный сбыт наркотиков.

Употребление наркотиков вредит здоровью.

