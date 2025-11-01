Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 12:02

Россиянку осудили за передачу наркотиков через поцелуй в здании суда

В Новосибирске женщину осудили на 10 лет за передачу наркотиков через поцелуй

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске женщину приговорили к 10 годам колонии за попытку передать наркотики своему сожителю через поцелуй, сообщает региональная прокуратура. По ее данным, хитрый трюк россиянка попыталась провернуть прямо в здании суда.

Дождавшись появления своего сожителя в сопровождении конвоя, подсудимая приблизилась к нему и, поцеловав в губы, попыталась передать наркотические средства из своей полости рта, — отметили в надзорном органе.

Однако странный поцелуй был замечен судебными приставами. Наркотики, которая она пыталась передать, изъяли. Уголовное дело возбудили по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Срок женщине придется отбывать в колонии общего режима.

Ранее в Саратове двоих подростков осудили за попытку сбыта наркотиков, которые они приобрели через интернет методом «закладки» и расфасовали в 13 упаковок для создания тайников. По данным следствия, несовершеннолетние часто становятся жертвами обещающих легкий заработок преступников. Друзьям назначили наказание в виде трех и пяти лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

