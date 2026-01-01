Маск одним действием «убил» компьютер налоговой США

Американский миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск рассказал в соцсети Х, что однажды выплатил столько налогов, что компьютер Налогового управления США не выдержал нагрузки. Он отметил, что системе пришлось срочно обновлять программное обеспечение. Сумму налогов бизнесмен не раскрыл.

Как-то раз я заплатил так много налогов, что это сломало компьютер налоговой службы (правда). Слишком много цифр. Им пришлось обновить программное обеспечение, чтобы все это обработать, — отметил предприниматель.

Ранее Маск заявил, что нелегальная миграция может лишить США демократии и привести к власти одну политическую силу. По его мнению, это часть целенаправленной стратегии. Миллиардер обвинил радикальных левых политиков в использовании мошеннических государственных программ для массового ввоза мигрантов.

Руководитель аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс между тем заявила, что Маск пристрастился к кетамину и публикует свои посты в соцсетях под его воздействием. Она также считает бизнесмена «странным типом».

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.