Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 16:39

Маск одним действием «убил» компьютер налоговой США

Маск заявил, что сломал компьютер налоговой службы США огромными выплатами

Илон Маск Илон Маск Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Американский миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск рассказал в соцсети Х, что однажды выплатил столько налогов, что компьютер Налогового управления США не выдержал нагрузки. Он отметил, что системе пришлось срочно обновлять программное обеспечение. Сумму налогов бизнесмен не раскрыл.

Как-то раз я заплатил так много налогов, что это сломало компьютер налоговой службы (правда). Слишком много цифр. Им пришлось обновить программное обеспечение, чтобы все это обработать, — отметил предприниматель.

Ранее Маск заявил, что нелегальная миграция может лишить США демократии и привести к власти одну политическую силу. По его мнению, это часть целенаправленной стратегии. Миллиардер обвинил радикальных левых политиков в использовании мошеннических государственных программ для массового ввоза мигрантов.

Руководитель аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс между тем заявила, что Маск пристрастился к кетамину и публикует свои посты в соцсетях под его воздействием. Она также считает бизнесмена «странным типом».

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Илон Маск
налоги
компьютеры
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Школьники смогут получать рабочие профессии бесплатно
Москалькова обратилась к ООН после атаки ВСУ на Херсонскую область
Раскрыты последствия нового удара украинской армии по Белгородской области
Вино, водка и пиво резко подорожали в России после Нового года
Глава евродипломатии устроила истерику и обвинила Россию
МИД России указал на зашкаливающий цинизм Зеленского
В МИД РФ объяснили, что означает игнорирование теракта под Херсоном
В России емким словом охарактеризовали сущность Киева после атаки на Хорлы
Известный американский ученый признался в любви к Новому году в России
Пожар вспыхнул на промпредприятии под Калугой после атаки БПЛА
Появились новые данные о пострадавших в смертельном пожаре в Швейцарии
Российский мэр вышел из парилки, показал бицепсы и поздравил с Новым годом
На Западе рассказали об одном нюансе поведения Зеленского
Медведчук назвал истинную причину атаки Зеленского на резиденцию Путина
«Приказ на устранение Путина»: Медведчук о позоре «нелегитимного»
Переезд во Францию, отказ от «6 кадров»: как живет актриса Ирина Медведева
Трое россиян впервые разделили выигрыш миллиарда рублей в лотерею
«Тяжелые были»: хирург раскрыл, как спасали детей после страшной атаки ВСУ
Стало известно о состоянии раненых после удара по Хорлам
Россиянам перечислили удачное время для поиска работы в 2026 году
Дальше
Самое популярное
МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии
Власть

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии

Идеальное горячее на Новый год: «Волшебные сундучки» из картофеля с мясной начинкой. Хрустящая загадка с сюрпризом внутри
Общество

Идеальное горячее на Новый год: «Волшебные сундучки» из картофеля с мясной начинкой. Хрустящая загадка с сюрпризом внутри

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Россия

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.