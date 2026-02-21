Украина повторила антирекорд ОИ 2010 года

Впервые с 2010 года и в третий раз в истории сборная Украины не смогла завоевать ни одной награды на зимних Олимпийских играх, передает РБК. Помимо 2010 года украинцы оставались без наград в 2002 году.

В последний день соревнований представители Украины выступили в смешанных командных состязаниях по фристайлу (акробатика) и мужском лыжном марафоне на 50 км. Однако фристайлисты заняли лишь шестое место, а лучший результат в лыжной гонке показал Александр Лисогор, финишировавший 40-м.

Тем временем российский лыжник Савелий Коростелев занял пятое место в марафоне на 50 километров на Олимпийских играх. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, преодолевший дистанцию за 2 часа 7 минут 7,1 секунды. Он завоевал шестое золото подряд.

Ранее журналист газеты The Times Оуэн Слот заявил, что участие российских спортсменов под флагом РФ на Олимпиаде в 2028 году станет неизбежным. По его словам, на Играх будет присутствовать «российский знаменосец», также страна окажется представлена в неофициальном общекомандном зачете состязаний.