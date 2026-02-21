На Западе признали неизбежность возвращения России на Олимпиаду The Times: участие России на Олимпиаде под нацфлагом неизбежно

Участие российских спортсменов под флагом РФ на Олимпиаде в 2028 году станет неизбежным, заявил журналист газеты The Times Оуэн Слот. По его словам, на Играх будет присутствовать «российский знаменосец», также страна окажется представлена в неофициальном общекомандном зачете состязаний.

По словам Слота, допуск россиян на Паралимпиаду в Италии стал важным шагом на пути возвращения российских атлетов в международную спортивную семью. Известно, что состязания для пралимпийцев состоятся с 6 по 15 марта.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова назвала издевательством требования ограничить доступ сопровождающих для российских паралимпийцев в Италии. С таким заявлением она выступила на международном фестивале спортивных единоборств.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия положительно оценивает решение Международного паралимпийского комитета (МПК) о допуске отечественных спортсменов к участию в Паралимпийских играх под национальным флагом. Представитель Кремля подчеркнул, что в Москве приветствуют такой шаг.