Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 21:25

Захарова обвинила организаторов Паралимпиады в издевательствах

Захарова назвала издевательством ограничения паралимпийцев из России на ОИ-2026

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала издевательством требования ограничить доступ сопровождающих для российских паралимпийцев в Италии, передает «Матч ТВ». С таким заявлением она выступила на международном фестивале спортивных единоборств.

Вчера увидела новость о том, что, оказывается, теперь будет запрещено лицам, сопровождающим наших паралимпийцев, быть допущенными к объектам соревнований. Представьте, что такое для паралимпийцев с ограниченными возможностями не иметь сопровождающих. Издевательство идет по полной программе, — сказала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что подобные ограничения неприемлемы для спортсменов с инвалидностью. Она призвала обратить внимание на эту ситуацию.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: Россия положительно оценивает решение Международного паралимпийского комитета (МПК) о допуске отечественных спортсменов к участию в Паралимпийских играх под национальным флагом. Представитель Кремля подчеркнул, что в Москве приветствуют такой шаг.

До этого глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что МПК допустил российских спортсменов до Паралимпиады-2026. Он уточнил, что решение принято в обход международных федераций.

