В Кремле приветствовали решение МПК по российским паралимпийцам Песков: Москва приветствует решение о допуске паралимпийцев РФ к ОИ под флагом

Россия положительно оценивает решение Международного паралимпийского комитета (МПК) о допуске отечественных спортсменов к участию в Паралимпийских играх под национальным флагом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. Представитель Кремля подчеркнул, что в Москве приветствуют такой шаг.

Мы приветствуем такое решение о допуске наших паралимпийцев. Им предоставлена возможность с нашим флагом выступать на соревнованиях, — сказал Песков.

Ранее глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что МПК допустил российских спортсменов до Паралимпиады-2026. Он уточнил, что решение принято в обход международных федераций.

Позже депутат Госдумы олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что после допуска российских спортсменов на Паралимпиаду-2026 остается главный вопрос: успели ли атлеты пройти необходимую квалификацию на Игры в Италии. По ее словам, необходимо понимать, какое количество спортсменов действительно может воспользоваться возможностью выступить на Играх.