Сборную России допустили до Паралимпиады-2026 в обход федераций

Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил российских спортсменов до Паралимпиады-2026, сообщил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков. В беседе с «Матч ТВ» он уточнил, что решение принято в обход международных федераций.

Сегодня ситуация поменялась. МПК изменил свое решение и проинформировал ПКР и все членские организации о том, что в лыжных гонках, горнолыжном спорте и сноуборде ПКР на общих условиях может подавать заявки на получение двухсторонних приглашений, — заявил Рожков.

В конце сентября МПК полностью восстановил членство ПКР. В октябре было объявлено, что россияне не смогут выступить на Паралимпиаде из-за позиции международных федераций, которая не позволяет им принять участие в отборочных соревнованиях.

Ранее двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что призыв руководителя Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко отстранить от Олимпийских игр страны, которые поддерживают Россию, является абсурдным и политически мотивированным.