Журова раскрыла неприятный нюанс в допуске российских паралимпийцев

После допуска российских спортсменов на Паралимпиаду-2026 остается главный вопрос — успели ли атлеты пройти необходимую квалификацию на Игры в Италии, заявила NEWS.ru депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова. По ее словам, в решении Международного паралимпийского комитета (МПК) есть много скрытых нюансов.

Может ли кто-то реально поехать? Успели ли подать заявку? Например, Федерации спорта слепых нужно пройти классификацию по зрению, в какую категорию попадет спортсмен? А ее надо проходить только на международных соревнованиях, обычно задолго до Паралимпиады и только за границей. Я не думаю, что двух месяцев достаточно. Назначат, например, в Америке, а еще надо получить визу. Нужно знать эти нюансы, хотя звучит красиво, — сказала Журова.

Она добавила, что после этого решения необходимо понимать, какое количество спортсменов действительно может воспользоваться возможностью выступить на Паралимпиаде. Соревнования пройдут с 6 по 15 марта.

МПК ранее допустил российских спортсменов до Паралимпиады-2026, сообщил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков. Он уточнил, что решение принято в обход международных федераций.