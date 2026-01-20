Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 12:05

Журова раскрыла неприятный нюанс в допуске российских паралимпийцев

Журова: россиянам необходимо пройти квалификацию для участия в Паралимпиаде

Светлана Журова Светлана Журова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

После допуска российских спортсменов на Паралимпиаду-2026 остается главный вопрос — успели ли атлеты пройти необходимую квалификацию на Игры в Италии, заявила NEWS.ru депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова. По ее словам, в решении Международного паралимпийского комитета (МПК) есть много скрытых нюансов.

Может ли кто-то реально поехать? Успели ли подать заявку? Например, Федерации спорта слепых нужно пройти классификацию по зрению, в какую категорию попадет спортсмен? А ее надо проходить только на международных соревнованиях, обычно задолго до Паралимпиады и только за границей. Я не думаю, что двух месяцев достаточно. Назначат, например, в Америке, а еще надо получить визу. Нужно знать эти нюансы, хотя звучит красиво, — сказала Журова.

Она добавила, что после этого решения необходимо понимать, какое количество спортсменов действительно может воспользоваться возможностью выступить на Паралимпиаде. Соревнования пройдут с 6 по 15 марта.

МПК ранее допустил российских спортсменов до Паралимпиады-2026, сообщил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков. Он уточнил, что решение принято в обход международных федераций.

Светлана Журова
Паралимпиада
российские спортсмены
соревнования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«К чему придем?»: Володин осудил похищение президента суверенной страны
Лавров высказался о членстве Армении в ЕС и в ЕАЭС
Лавров обрушился на Макрона из-за хамского тона в адрес России
Продюсер ответил, почему гонорары Лепса снизились на миллионы рублей
«Без обид»: Лавров предложил «укоротить» Великобританию
Лавров подтвердил желание США возобновить диалог по Арктике
Мальчика насмерть раздавило в танке у исторического музея в Якутске
«Равноценно самоубийству»: член СВОП о последствиях выхода Молдавии из СНГ
Лавров оценил отношения России и Италии
Готовим как шеф: мясо по-кремлевски с картофельными дольками
«Очень отвлекает»: Лаврова сбили во время пресс-конференции
Риелтор назвал главную угрозу для застройщиков в 2026 году
Европеист ответил, почему Трамп решил публично унизить Макрона
Быстрые пироги из готового теста: 10 лучших рецептов на любой вкус
«Никогда не гнался за модой»: Лисовец о создателе Valentino
Песков ответил на решение Молдавии выйти из СНГ
Что будет с рублем? Курс сегодня, 20 января, что с долларом, евро и юанем
Депутат озвучил позицию России по Ближнему Востоку на фоне нападок Трампа
Ресторатор объяснил, почему в Москве закрываются заведения
ЦБ раскрыл новую схему мошенников с освобождением от долгов
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.