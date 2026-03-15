Депутат настоял на переименовании Киевского вокзала в Москве Депутат Иванов заявил, что Киевский вокзал нужно переименовать в Брянский

Киевскому вокзалу в Москве необходимо вернуть историческое название, переименовав его в Брянский вокзал, заявил «Газете.Ru» депутат Брянской областной думы и зампред «Всемирного русского народного собора» Михаил Иванов. Он отметил, что такой шаг станет символом уважения к истории страны.

Мы не отнимаем ничего у Киева. Мы возвращаем то, что всегда было нашим, — русское имя русского вокзала, построенного русскими инженерами для русских людей. Пусть у нас будет Брянский вокзал, а у Киева — своя история, которую они сами выбрали, — заявил парламентарий.

Ранее стало известно, что в РЖД выставили на продажу здание Рижского вокзала в Москве. Стартовая цена объекта составляет чуть более 4 млрд рублей. На торги выставлены само здание Рижского вокзала 1901 года постройки с площадью 3,9 тыс. квадратных метров, двухэтажное нежилое строение площадью 3,8 тыс. «квадратов», а также земельный участок общей площадью 13,7 тыс. «квадратов».

Ранее сенатор и член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов выступил с инициативой вернуть исторические названия географическим, культурным и историческим объектам, которые до перестройки носили имя Владимира Ленина. Он назвал решения того периода неправильными.