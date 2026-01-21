Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 09:14

В Совфеде предложили вернуть имя Ленина культурным объектам

Сенатор Гибатдинов предложил вернуть объектам советские названия с именем Ленина

Памятник В. И. Ленину Памятник В. И. Ленину Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сенатор, член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов выступил с инициативой вернуть прежние названия всем географическим, культурным и историческим объектам, которые до перестройки носили имя Владимира Ленина, сообщает ТАСС. Решения, принятые в этот период, он назвал неправильными. Владимир Ленин умер 21 января 1924 года в возрасте 53 лет.

На мой взгляд, необходимо пересмотреть неправильные решения, принятые в период перестройки. Одно из них — борьба с историей СССР и переименование ключевых географических, исторических, культурных и стратегических объектов страны, носивших имя Владимира Ильича. В каждом городе России найдется не один десяток подобных объектов, — сказал Гибатдинов.

В качестве примера сенатор привел переименование в 1992 году Библиотеки имени Ленина, которая в настоящее время носит название Российской государственной библиотеки. Он отметил, что «в народном сознании историческое название сохранилось» и многие граждане продолжают называть учреждение «Ленинской». Гибатдинов также подчеркнул роль Ленина в истории страны и его значение для социального развития.

Ранее стало известно, что в Германии вспыхнул спор вокруг улиц Ленина. Инициатива о переименовании вызвала сопротивление на местном уровне и уже привела к судебным тяжбам. На территории бывшей ГДР до сих пор существуют более десятка подобных улиц.

