В Германии вспыхнул спор вокруг улиц Ленина, сообщает Bild. Инициатива о переименовании вызвала сопротивление на местном уровне и уже привела к судебным тяжбам.

На территории бывшей ГДР до сих пор существуют более десятка подобных улиц. Уполномоченная по вопросам жертв диктатуры Эвелин Цупке обратилась к городам восточной части страны с призывом отказаться от топонимов, связанных с деятелями из советского прошлого. Она подчеркнула, что в ФРГ не должно быть улиц Ленина, а также руководителей ГДР Вильгельма Пика и Отто Гротеволя. По ее словам, их имена «олицетворяют страдания тысяч жертв».

Местные власти занимают противоположную позицию. В Науене заявили, что вопрос переименования у них даже не обсуждался, и аналогичное мнение выразили в Вайсенфельсе. Свое несогласие высказывает и партия АдГ.

Ранее в Российском военно-историческом обществе заявили, что будут использовать исторические топонимы из-за политики «десоветизации», «дерусификации» и отмены русского наследия на Украине. Так в РВИО отреагировали на недавнюю публикацию украинского Института национальной памяти со списками деятелей, которые обвиняются в «глорификации Российской империи». В перечне присутствуют российские императоры, русские композиторы, всемирно известные писатели и поэты, в том числе Александр Пушкин и Михаил Лермонтов.