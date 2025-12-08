ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 09:21

В Германии переименование улиц Ленина дошло до суда

Bild: бундестаг потребовал переименовать улицы Ленина в Германии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Германии вспыхнул спор вокруг улиц Ленина, сообщает Bild. Инициатива о переименовании вызвала сопротивление на местном уровне и уже привела к судебным тяжбам.

На территории бывшей ГДР до сих пор существуют более десятка подобных улиц. Уполномоченная по вопросам жертв диктатуры Эвелин Цупке обратилась к городам восточной части страны с призывом отказаться от топонимов, связанных с деятелями из советского прошлого. Она подчеркнула, что в ФРГ не должно быть улиц Ленина, а также руководителей ГДР Вильгельма Пика и Отто Гротеволя. По ее словам, их имена «олицетворяют страдания тысяч жертв».

Местные власти занимают противоположную позицию. В Науене заявили, что вопрос переименования у них даже не обсуждался, и аналогичное мнение выразили в Вайсенфельсе. Свое несогласие высказывает и партия АдГ.

Ранее в Российском военно-историческом обществе заявили, что будут использовать исторические топонимы из-за политики «десоветизации», «дерусификации» и отмены русского наследия на Украине. Так в РВИО отреагировали на недавнюю публикацию украинского Института национальной памяти со списками деятелей, которые обвиняются в «глорификации Российской империи». В перечне присутствуют российские императоры, русские композиторы, всемирно известные писатели и поэты, в том числе Александр Пушкин и Михаил Лермонтов.

Германия
переименования
ГДР
Бундестаг
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский аэропорт перестал принимать и отправлять рейсы
«Охота на Ермака»: Зеленского обвинили в травле экс-главы своего офиса
Сатанистов и язычников заметили в зоне СВО
Россиянам хотят позволить получить от страны 650 тысяч рублей
На границе Таиланда и Камбоджи произошла перестрелка
Наемников-латиноамериканцев уличили в попытке отсидеться в тылу
В Германии переименование улиц Ленина дошло до суда
Стеблов рассказал, ждет ли поздравлений от Михалкова в юбилей
Умер 106-летний ветеран Великой Отечественной войны
В Госдуме предложили ежегодную 13-ю зарплату для двух профессий
Запад инициировал важное заседание по Украине
У жены соратника Ермака нашли ультралюксовый бизнес в США
«Искажение воли истца»: Долина обвинила Лурье в неосмотрительности
Нутрициолог поставила точку в споре о вреде горелых корочек хлеба
«Заплатила очень дорого»: Кадыров об атаках Украины на гражданские объекты
Домрачева рассказала о своем бренде спортивной одежды
Стало известно о тайном свидетеле в деле миллиардера Сулейманова
В России резко подскочил спрос на видеокарты
Нарколог рассказал о странных деталях в поведении Зеленского
Появились кадры больницы Северо-Курильска после землетрясения
Дальше
Самое популярное
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой
Общество

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.