В бундестаге выступили против миротворцев на Украине Депутат бундестага Котре предупредил о рисках отправки миротворцев на Украину

Отправка миротворцев на Украину и прямое военное участие ФРГ в этой миссии не принесут ничего хорошего, заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре. По его словам, участие стран НАТО и государств ЕС с антироссийской позицией может привести к эскалации и втягиванию страны в чужой конфликт, передает РИА Новости.

Такие меры следует рассматривать как часть милитаризации, способствующей затяжной конфронтации с Россией. <...> Прямое военное участие Германии я считаю ошибочным, поскольку оно может втянуть страну в чужую войну и повлечь за собой значительные риски эскалации, — заявил Котре.

Политик отметил, что если вопрос о контингентах и возникает, миротворцев должны предоставлять нейтральные страны, а не государства НАТО или те, кто ведет антироссийскую пропаганду. Также он выступил против дальнейшего вооружения Украины и масштабной военной поддержки со стороны ЕС.

Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил, что участие западных миротворческих сил в украинском конфликте невозможно. Так он отреагировал на слова советника офиса украинского президента Михаила Подоляка о готовности некоторых стран отправить своих военных. Джабаров подчеркнул, что миротворческая миссия требует согласия всех сторон конфликта, при этом высказался только Запад.