Что известно о прогнозе шаманки по судьбе Усольцевых Шаманка Панина считает, что тела семьи Усольцевых найдут в мае или июне

Пропавшую в конце сентября 2025 года семью Усольцевых, вероятнее всего, обнаружат в мае или июне, предположила в разговоре с NEWS.ru экстрасенс и шаманка Аделина Панина. По ее мнению, супруги с пятилетней дочкой могли провалиться в ущелье и их погребло под сугробом.

Я не вижу семью Усольцевых живой. Думаю, что в мае-июне их тела будут найдены. Скорее всего, они провалились на глубину, где их накрыло огромным количеством снега. Вероятно, сошла лавина. Пока сугробы не растают, их не найдут, — пояснила шаманка.

По ее мнению, семья планировала провести время вместе и не рассчитала погодные условия, которые стремительно поменялись.

Я не вижу такого, чтобы это люди сбежали за границу, как сейчас говорят, — заключила Панина.

Ранее ChatGPT предположил, что Усольцевы могут находиться в радиусе 3–7 км от места исчезновения. Скорее всего, останки семьи находятся в низине, овраге или густом буреломе, где семья пыталась укрыться от ветра или дикого зверя. Найдут их после полного схода снега. По мнению искусственного интеллекта, фрагменты одежды обнаружат случайные охотники.