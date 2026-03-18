18 марта 2026 в 16:30

Украинские военные оказались шокированы подарком Зеленского Карлу III

Депутат Рады Разумков: ВСУ возмутились подарком Зеленского Карлу III

Владимир Зеленский и Карл III Владимир Зеленский и Карл III Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press
Украинских военных возмутил подарок президент Владимира Зеленского британскому королю Карлу III — планшет с секретной информацией, сообщил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков в Telegram-канале. Известно, что политик передал монарху iPad, который позволяет в режиме реального времени следить за действиями на фронте.

После новости о том, что <...> [Зеленский] подарил королю Великобритании планшет <...> получаю много сообщений и звонков от военных. Они в шоке и спрашивают одно: а что, так можно было? Ибо для военных и для всех, кто имеет доступ к подобной информации, правила жесткие, — отметил Разумков.

По словам парламентария, по закону в случае демонстрации фото или видео с фронта можно получить обвинение в госизмене. Он также поинтересовался, почему некоторые лица на Украине напротив могут «дарить» информацию иностранцам.

Ранее корреспондент Кристофер Миллер сообщил, что Зеленский не смог вручить аналогичный подарок американскому лидеру Дональду Трампу. По словам журналиста, президент США проигнорировал встречу с украинским коллегой.

