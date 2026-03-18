Захарова заявила о намерении России бороться за археолога Бутягина

Решение варшавского суда, допустившего экстрадицию российского археолога Александра Бутягина на Украину, не является окончательным, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По словам дипломата, которые передает корреспондент NEWS.ru, Москва продолжит бороться за возвращение ученого на родину.

Хотела бы подчеркнуть, что речь идет о политическом процессе, у которого нет каких-либо правовых оснований. Решение польского суда промежуточное, на его обжалование есть неделя. И мы будем добиваться скорейшего возвращения Александра Бутягина на родину, — сказала она.

Бутягин был задержан в Польше в декабре 2025-го по запросу Киева. Украинская сторона инкриминирует сотруднику Эрмитажа незаконные раскопки в Крыму.

По мнению первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, Украина стремится выгодно задействовать Александра Бутягина в процессе обмена пленными с Россией. По его мнению, обвинения в разрушении памятника являются смехотворными.