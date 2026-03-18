18 марта 2026 в 14:56

Орбан признал, что между Евросоюзом и Венгрией разверзлась пропасть

Орбан: ценности Евросоюза не соответствуют ценностям Венгрии

Фото: David Balogh/XinHua/Global Look Press
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об идеологическом разрыве между Будапештом и Брюсселем. В интервью британскому телеканалу GB News он отметил, что ценности, которые продвигает Евросоюз, чужды венгерскому народу. По его словам, для Венгрии ЕС важен прежде всего как рынок.

Ценности — это другое дело, к сожалению. Направление, в котором движется Европейский союз в вопросе ценностей, не имеет ничего общего с ценностями, которые исповедуем мы, — сказал он.

Орбан в ходе интервью также заявил о необходимости выстроить обновленную систему безопасности, а также энергетическую и торговую архитектуру Европы с участием России. По его словам, текущий курс на изоляцию Москвы от этих сфер ошибочен и требует скорейшего пересмотра.

Ранее венгерский премьер констатировал, что утверждения политической оппозиции о якобы попытках России повлиять на исход парламентских выборов, назначенных на 12 апреля, не соответствуют действительности. Тот, кто выдумывает подобные истории, «вызывает просто жалость», подчеркнул он.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не хочет тратиться»: Захарова объяснила вранье Киева о потерях ВСУ
«Баба Ванга» сделала пугающее предсказание о войне в Иране
Вымогатель требовал у похищенного бизнесмена 150 млн рублей и поплатился
Энергодар остался без света после артобстрела
В Совфеде раскрыли циничный план Украины по экстрадиции археолога Бутягина
Захарова оценила ущерб мировой экономике от кризиса вокруг Ирана
«Тайный промысел Бога»: раскрыто пророчество о России, которому 190 лет
В США рассказали, как ситуация с Ормузским проливом отражается на войне
Инфекционист предупредила, какие заболевания переносят клещи и комары
Примаков сравнил выдавших Бутягина Украине польских чиновников с тварями
Сон как ритуал: как текстиль формирует вечерние привычки
Захарова выступила с призывом к Кабулу и Исламабаду после новой трагедии
Внебрачный сын Бедроса Киркорова предложил способ увековечить память отца
Военэксперт ответил, почему ВСУ не сдадут Славянск и Краматорск
Ситуация в Дубае 18 марта: удары Ирана разносят регион, Трамп «кинул» ОАЭ
Пожару в московском БЦ Turas присвоен третий ранг сложности
Названы катастрофические последствия масштабной атаки на АЭС «Бушер»
Внебрачный сын Бедроса Киркорова рассказал, как отец является ему во сне
МИД Белоруссии забил тревогу из-за войск НАТО на границах
Военкор Коц объяснил значимость освобождения Александровки в ДНР
Дальше
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

