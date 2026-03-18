Орбан признал, что между Евросоюзом и Венгрией разверзлась пропасть

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об идеологическом разрыве между Будапештом и Брюсселем. В интервью британскому телеканалу GB News он отметил, что ценности, которые продвигает Евросоюз, чужды венгерскому народу. По его словам, для Венгрии ЕС важен прежде всего как рынок.

Ценности — это другое дело, к сожалению. Направление, в котором движется Европейский союз в вопросе ценностей, не имеет ничего общего с ценностями, которые исповедуем мы, — сказал он.

Орбан в ходе интервью также заявил о необходимости выстроить обновленную систему безопасности, а также энергетическую и торговую архитектуру Европы с участием России. По его словам, текущий курс на изоляцию Москвы от этих сфер ошибочен и требует скорейшего пересмотра.

Ранее венгерский премьер констатировал, что утверждения политической оппозиции о якобы попытках России повлиять на исход парламентских выборов, назначенных на 12 апреля, не соответствуют действительности. Тот, кто выдумывает подобные истории, «вызывает просто жалость», подчеркнул он.