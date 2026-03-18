18 марта 2026 в 13:44

В Европе призвали строить новую систему безопасности вместе с Россией

Орбан: Россия должна участвовать в новой системе безопасности Европы

Необходимо выстроить обновленную систему безопасности, а также энергетическую и торговую архитектуру Европы с участием России, заявил в интервью телеканалу GBN премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, текущий курс на изоляцию Москвы от этих сфер ошибочен и требует скорейшего пересмотра.

Мы считаем, что Россия не должна быть вытеснена в первую очередь из европейской системы безопасности, не должна быть вытеснена из европейской энергетической системы и не должна быть вытеснена из торговой системы Европы, — сказал Орбан.

Он назвал происходящее «плохим сценарием» и выразил надежду на его исправление. Премьер также добавил, что не видит никаких препятствий для создания новой архитектуры безопасности на континенте, при которой за столом переговоров будет место для российской стороны.

Ранее глава администрации Орбана Гергей Гуйяш сообщил, что страна будет блокировать выделение Украине кредита в €90 млрд, пока Киев не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». Так Будапешт в очередной раз потребовал от президента Украины Владимира Зеленского снять энергетическую блокаду.

