08 ноября 2025 в 08:39

«Граница становится четкой»: в Германии заявили о расколе из-за России

New York Times: жители бывшей ГДР испытывают теплые чувства к России

Фото: Zhang Haofu/XinHua/Global Look Press

Многие жители бывшей ГДР с теплом относятся к России, заявил аналитик The New York Times Кристофер Шютце. По его словам, это связано с тем, что надежды восточных немцев на улучшение жизни после объединения с ФРГ не оправдались, поэтому теперь эти люди «чувствуют себя проигравшими».

Когда речь заходит об отношении к России, граница между Востоком и Западом становится удивительно четкой. <…> Если бы Восточная Германия все еще была независимым государством, она была бы одной из наиболее понимающих РФ стран, — подчеркнул эксперт.

Шютце уточнил, что с началом спецоперации именно восточные немцы поддержали действия России и выступили за прекращение поддержки Киева и запрет на членство Украины в НАТО. Многие люди в Восточной Германии имеют более взвешенное представление о конфликте, поэтому и с осторожностью относятся к поддержке украинцев или введению антироссийских санкций, резюмировал журналист.

Ранее глава Объединенного командования поддержки и обеспечения НАТО генерал-лейтенант Александр Зольфранк заявил, что Германия может стать центральным плацдармом Альянса в случае конфликта с Россией. Он отметил, что в кратчайшие сроки до 800 тыс. военнослужащих из разных стран блока могут быть переброшены через ФРГ на восточный фланг.

