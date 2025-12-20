Германию охватил кризис недоверия к правительству Мерца

Все больше жителей Германии сомневаются, что правительство во главе с канцлером Фридрихом Мерцем способно преодолеть проблемы, с которыми столкнулась страна, сообщает газета Bild со ссылкой на результаты опроса. Он проводился с 12 по 15 декабря. Участие в исследовании приняли 1 003 человека.

Уточняется, что среди немцев 40% ожидают, что в дальнейшем их финансовое положение только ухудшится. Еще 41% опрошенных не ждут значительных изменений. Только 10% респондентов убеждены, что их финансовая ситуация улучшится. Еще 9% немцев не смогли ответить на вопрос.

Кроме того, 58,7% опрошенных не ждут роста экономики при текущем правительстве. Это оказалось антирекордом с момента формирования кабинета министров. Только 25% жителей Германии надеются на экономический подъем.

Ранее журналисты The New York Times заявили, что канцлер Германии и председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен потерпели политическое поражение. Это произошло на саммите Евросоюза, когда участники не смогли согласовать инициативу по экспроприации замороженных активов России.