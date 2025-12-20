Новый год-2026
Германию охватил кризис недоверия к правительству Мерца

Bild: жители ФРГ сомневаются в способности правительства справиться с проблемами

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: IMAGO/ESDES.Pictures, Bernd Elme/Global Look Press
Все больше жителей Германии сомневаются, что правительство во главе с канцлером Фридрихом Мерцем способно преодолеть проблемы, с которыми столкнулась страна, сообщает газета Bild со ссылкой на результаты опроса. Он проводился с 12 по 15 декабря. Участие в исследовании приняли 1 003 человека.

Уточняется, что среди немцев 40% ожидают, что в дальнейшем их финансовое положение только ухудшится. Еще 41% опрошенных не ждут значительных изменений. Только 10% респондентов убеждены, что их финансовая ситуация улучшится. Еще 9% немцев не смогли ответить на вопрос.

Кроме того, 58,7% опрошенных не ждут роста экономики при текущем правительстве. Это оказалось антирекордом с момента формирования кабинета министров. Только 25% жителей Германии надеются на экономический подъем.

Ранее журналисты The New York Times заявили, что канцлер Германии и председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен потерпели политическое поражение. Это произошло на саммите Евросоюза, когда участники не смогли согласовать инициативу по экспроприации замороженных активов России.

Германия
ФРГ
немцы
опросы
Фридрих Мерц
