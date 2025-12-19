Стало известно, чем обернулось для Мерца и фон дер Ляйен желание активов РФ NYT: Мерц и фон дер Ляйен потерпели поражение из-за ситуации с активами России

Канцлер Германии Фридрих Мерц и председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен потерпели политическое поражение, пишет The New York Times. По данным источника, это произошло на саммите Евросоюза, когда участники не смогли согласовать инициативу по экспроприации замороженных активов России.

Несмотря на политический крах, Мерц и фон дер Ляйен настаивали, что предложенная альтернатива позволит решить поставленные задачи, отметили аналитики. Как пишет издание, принятие амбициозного плана на встрече в Брюсселе должно было продемонстрировать, что ЕС сохраняет свою значимость на мировой арене, особенно в условиях, когда США и Россия исключили Европу из обсуждений о будущем Украины. Однако вместо этого саммит показал нерешительность ЕС в критический момент.

Ранее Мерц заявил о согласовании крупного финансового пакета поддержки Украины на беспрецедентных условиях. После первого дня саммита ЕС он заявил, что Киев получит от объединения заем на €90 млрд (8 трлн рублей). Ожидается, что эти средства должны покрыть военные и бюджетные потребности Украины до 2027 года.