10 января 2026 в 10:33

В АТОР рассказали о росте количества турпоездок россиян в КНДР

Ломидзе: туристический поток из России в КНДР вырос почти в три раза

Фото: Shutterstock/FOTODOM
За первые три квартала 2025 года число туристов из России, посетивших КНДР, увеличилось почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Тем не менее данное направление по-прежнему не пользуется большой популярностью, передает ТАСС.

За три квартала 2025 года в КНДР с туристической целью въехали 4,05 тыс. россиян. Это очень мало, хотя и почти в три раза больше, чем в 2024 году, — отметила Ломидзе.

Среди причин, препятствующих увеличению туристического потока, эксперт назвала непростую транспортную доступность и необходимость получения визы. Также на это влияют довольно высокие цены на поездки.

Ранее Ломидзе рассказала, что в 2025 году спрос россиян на туры по стране снизился почти на 10%. При этом увеличилось количество самостоятельных бронирований через агрегаторы. Всего в прошлом году жители России совершили около 90 млн поездок по стране. Наиболее популярными направлениями стали Крым, Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Кавказские Минеральные Воды и Калининград.

