Все организованные российские туристы эвакуировались из Дубая АТОР: все туроператоры вывезли организованных российских туристов из Дубая

Российские туроператоры завершили вывоз всех туристов из Объединенных Арабских Эмиратов, приобретавших пакетные туры, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). В организации уточнили, что исключение составили лишь те россияне, кто принял решение остаться в стране по личным причинам.

Ранее в России утвердили меры поддержки для туристов, чей отдых в странах Ближнего Востока был сорван. Компенсацию смогут получить туристы, чьи путевки были приобретены в туркомпаниях, а поездки планировались в период с 28 февраля по 31 марта 2026 года.

Чтобы получить компенсацию за несостоявшийся тур, нужно предоставить туроператору паспорт, договор на тур, документы об оплате, реквизиты банковского счета, а также заполненную форму требования о компенсации. Возврат денег предусмотрен для уже оплаченных путевок в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн, Кувейт.