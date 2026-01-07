Активы ЛУКОЙЛ на $22 млрд могут отойти американским «гигантам»

Американская нефтяная корпорация Chevron и частная инвестиционная компания Quantum Energy Partners объединяют усилия для участия в тендере для покупки иностранных активов российской нефтяной компании ЛУКОЙЛ, сообщает газета Financial Times. Суммарная оценка этих активов составляет около $22 млрд. В случае успешного завершения сделки партнеры планируют разделить приобретенные активы между собой.

Ранее стало известно, что саудовская энергетическая компания Midad Energy стала главным претендентом на приобретение иностранных активов ЛУКОЙЛ. Позиции компании значительно укрепляют тесные политические связи ее руководства как с Москвой, так и с Вашингтоном.

В ЛУКОЙЛ подтвердили, что активно ведут работу по продаже своих активов в Болгарии. Российская компания рассчитывает, что процессу продажи не будут препятствовать ограничительные меры, включая введенное болгарскими властями внешнее управление. Для успешного завершения сделки по продаже нефтеперерабатывающего завода, сети автозаправочных станций и других объектов прилагаются все необходимые усилия.