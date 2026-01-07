Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 10:26

Активы ЛУКОЙЛ на $22 млрд могут отойти американским «гигантам»

FT: Chevron и Quantum Energy Partners планируют приобрести активы ЛУКОЙЛ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Американская нефтяная корпорация Chevron и частная инвестиционная компания Quantum Energy Partners объединяют усилия для участия в тендере для покупки иностранных активов российской нефтяной компании ЛУКОЙЛ, сообщает газета Financial Times. Суммарная оценка этих активов составляет около $22 млрд. В случае успешного завершения сделки партнеры планируют разделить приобретенные активы между собой.

Chevron и Quantum Energy Partners объединили усилия для приобретения международных активов российской нефтяной компании «Лукойл», находящейся под санкциями. <...> Если сделка состоится, Chevron и Quantum планируют разделить между собой активы, которые, по оценке «Лукойла», составляют $22 млрд, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что саудовская энергетическая компания Midad Energy стала главным претендентом на приобретение иностранных активов ЛУКОЙЛ. Позиции компании значительно укрепляют тесные политические связи ее руководства как с Москвой, так и с Вашингтоном.

В ЛУКОЙЛ подтвердили, что активно ведут работу по продаже своих активов в Болгарии. Российская компания рассчитывает, что процессу продажи не будут препятствовать ограничительные меры, включая введенное болгарскими властями внешнее управление. Для успешного завершения сделки по продаже нефтеперерабатывающего завода, сети автозаправочных станций и других объектов прилагаются все необходимые усилия.

экономика
активы
ЛУКОЙЛ
компании
сделки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минтай на Рождество: быстрая рыба в духовке по-польски
Почти полсотни авиарейсов задержались в аэропорту Сочи на фоне ограничений
Что приготовить на Рождество-2026: 10 лучших рецептов — простых и вкусных
Врач предупредил о страшных последствиях татуировок
Рейс из Владивостока в Москву задержали более чем на 13 часов
Биометрию преступников в России могут начать собирать без их согласия
Россиянина наказали рублем за необычную куртку на экзамене по ПДД
Пожар в частном доме унес жизни женщины и двух мужчин
В Финляндии рассказали, как «коалиция желающих» потерпела фиаско в Париже
Мошенники придумали новый способ обмана россиян
Удары по Украине сегодня, 7 января: какие цели ВСУ поражены, последствия
Скончался сын бывшего президента США
Активы ЛУКОЙЛ на $22 млрд могут отойти американским «гигантам»
Названо количество стран, куда россияне могут поехать без визы
В Иране ответили на слухи о захвате протестующими округа Малекшахи
«Мы не можем»: президент ЦАР проигнорировал требование Запада по Украине
Десерт на Рождество за пару минут! Монастырская коврижка с медом и орехами
Правительство Йемена обвинило высокопоставленного политика в госизмене
Волшебный заливной пирог с капустой: простой рецепт на кефире
Тайваньский пилот загадочно исчез в ходе полета на американском истребителе
Дальше
Самое популярное
Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам
Общество

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут
Общество

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут

Может ли Россия захватить своих врагов, как США — Мадуро? Отвечает «Альфа»
Россия

Может ли Россия захватить своих врагов, как США — Мадуро? Отвечает «Альфа»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.